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    Giá heo hơi hôm nay 4.11.2026: Tăng trở lại

    Đinh Đang
    Đinh Đang

    Sau thời gian giảm liên tục, giá heo hơi đã bắt đầu bật tăng trở lại khi bước vào những tháng cuối năm.

    Giá heo hơi hôm nay 4.11.2026: Tăng trở lại - Ảnh 1.

    Giá heo hơi đã tăng trở lại sau khi chạm đáy

    ẢNH: ĐINH ĐANG

    Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng ở hầu hết tất cả các tỉnh, trung bình vùng lên 46.000 đồng/kg, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Trong đó, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên ghi nhận mức tăng 2.000 đồng/kg trở lên. Đáng chú ý, Ninh Bình tăng 4.000 đồng/kg, là mức tăng cao nhất khu vực. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động từ 45.000 - 47.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên cùng đạt mức cao nhất 47.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La 45.000 đồng/kg.

    Giá heo hơi miền Trung hôm nay ghi nhận xu hướng tăng tại Thanh Hóa và Nghệ An, cùng thêm 1.000 đồng/kg so với phiên trước; các địa phương còn lại duy trì giá thu mua ổn định.

    Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với mức 46.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 45.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 44.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại cùng ghi nhận giá heo hơi 43.000 đồng/kg.

    Ngược với hai khu vực trên, thị trường heo hơi phía nam vẫn tiếp tục lặng sóng trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy, thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 44.000 - 46.000 đồng/kg.

    Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng giữ giá heo hơi cao nhất khu vực là 46.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Cà Mau 45.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có giá thấp nhất khu vực với 44.000 đồng/kg.

    Giá heo giống tiếp tục chịu sức ép khi người nuôi dè dặt tái đàn, giảm khoảng 100.000 đồng/con, xuống bình quân 1,7 triệu đồng/con. Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối phổ biến quanh 68.000 đồng/kg; giá thịt bán lẻ cũng giảm nhẹ, với ba rọi khoảng 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg và nạc dăm 153.000 đồng/kg.


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