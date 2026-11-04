Giá heo hơi hôm nay 4.11.2026: Tăng trở lại

Giá heo hơi đã tăng trở lại sau khi chạm đáy ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng ở hầu hết tất cả các tỉnh, trung bình vùng lên 46.000 đồng/kg, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Trong đó, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên ghi nhận mức tăng 2.000 đồng/kg trở lên. Đáng chú ý, Ninh Bình tăng 4.000 đồng/kg, là mức tăng cao nhất khu vực. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động từ 45.000 - 47.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên cùng đạt mức cao nhất 47.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung hôm nay ghi nhận xu hướng tăng tại Thanh Hóa và Nghệ An, cùng thêm 1.000 đồng/kg so với phiên trước; các địa phương còn lại duy trì giá thu mua ổn định.

Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với mức 46.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 45.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 44.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại cùng ghi nhận giá heo hơi 43.000 đồng/kg.

Ngược với hai khu vực trên, thị trường heo hơi phía nam vẫn tiếp tục lặng sóng trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy, thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng giữ giá heo hơi cao nhất khu vực là 46.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Cà Mau 45.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ có giá thấp nhất khu vực với 44.000 đồng/kg.

Giá heo giống tiếp tục chịu sức ép khi người nuôi dè dặt tái đàn, giảm khoảng 100.000 đồng/con, xuống bình quân 1,7 triệu đồng/con. Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối phổ biến quanh 68.000 đồng/kg; giá thịt bán lẻ cũng giảm nhẹ, với ba rọi khoảng 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg và nạc dăm 153.000 đồng/kg.



