Giá heo hơi hôm nay 2.11.2026: Thấp nhất 43.000 đồng/kg

Nguồn thịt dồi dào trong khi người tiêu dùng đang giảm sức mua khiến giá thịt heo xuống thấp ẢNH: ĐINH ĐANG

Giá heo hơi tại nhiều địa phương giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg, khiến mức 46.000 đồng/kg gần như biến mất khỏi bảng giá giao dịch. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm thêm 1.000 - 3.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua toàn khu vực xuống 43.000 - 45.000 đồng/kg. Trong đó, Ninh Bình hiện là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, chỉ còn 43.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại hầu hết các tỉnh, thành miền Bắc quanh quẩn ở mức 44.000 - 45.000 đồng/kg. Sức mua yếu trong khi nguồn cung dồi dào đã kéo giảm giá thịt heo xuống thấp nhất trong 2 năm qua.

Tại khu vực miền Trung, thị trường đang đứng giá trong ngày đầu tuần. Tuy nhiên, sau khi trải qua một tuần giảm trên diện rộng, giá heo hơi đã xuống thêm 2.000 - 3.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đều có giá heo hơi ở mức thấp nhất là 43.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi toàn khu vực dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg, giảm đáng kể so với mức 45.000 - 49.000 đồng/kg trước đó. Diễn biến này cho thấy, áp lực giảm giá đã lan rộng tại khu vực miền Trung, thay vì chỉ tập trung ở một số địa phương như những đợt điều chỉnh trước.

Thị trường heo hơi miền Nam cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần qua. Đáng chú ý, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM là 3 địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 4.000 đồng/kg, từ 50.000 đồng xuống 46.000 đồng/kg. Dù giảm sâu, đây vẫn là những địa phương có giá thu mua heo hơi thuộc nhóm cao nhất cả nước. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau đang giao dịch ở mức 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Sau một tuần giảm liên tục, mặt bằng giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg. Đà giảm giá kéo dài đang tạo thêm áp lực đối với hiệu quả chăn nuôi, đặc biệt là các hộ phải mua con giống và thức ăn với chi phí cao. Khi giá bán giảm, biên lợi nhuận của người nuôi có nguy cơ bị thu hẹp, thậm chí phát sinh thua lỗ nếu giá thành sản xuất vượt giá xuất chuồng. Trong những ngày đầu tháng 11, diễn biến giá heo hơi sẽ tiếp tục phụ thuộc vào lượng heo xuất bán và nhu cầu thu mua trên thị trường. Nếu nguồn cung duy trì ở mức cao trong khi sức mua chưa cải thiện, giá heo hơi có thể tiếp tục chịu sức ép. Dù đà giảm đã tạm ngừng nhưng chưa có đủ cơ sở để khẳng định giá heo hơi đã chạm đáy hoặc sắp bước vào chu kỳ phục hồi.