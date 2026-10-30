Giá heo hơi hôm nay 30.10.2026: Càng ngày càng thấp

Giá heo rớt mạnh khiến người chăn nuôi lo lắng ẢNH: ĐINH ĐANG TẠO BẰNG AI

Thị trường heo hơi tiếp tục lao dốc với giá đáy hôm sau lại thấp hơn hôm trước. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận diễn biến giảm 1.000 đồng/kg ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên. Sau khi điều chỉnh, thị trường khu vực chủ yếu giao dịch ở mức 44.000–45.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương khác trong khu vực. Hiện tại giá heo hơi ở các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Hưng Yên và Lai Châu đang ở mức 45.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng. Sau phiên điều chỉnh, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng lùi về 43.000 đồng/kg, ngang với Hà Tĩnh và Gia Lai, nhóm địa phương có giá thấp nhất cả nước. Các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 44.000 đồng/kg; Đắk Lắk ở mức 45.000 đồng/kg. Lâm Đồng giảm còn 46.000 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực. Mặt bằng toàn vùng hiện dao động từ 43.000–46.000 đồng/kg.

Tại khu vực thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng lùi từ 47.000 đồng/kg xuống 46.000 đồng/kg, hiện là mức cao nhất khu vực. Giá heo hơi tại Vĩnh Long và Cần Thơ giảm còn 44.000 đồng/kg, bằng với An Giang. Đồng Tháp và Cà Mau giữ giá 45.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi miền Nam hiện phổ biến trong khoảng 44.000–46.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi ghi nhận đà giảm tiếp tục duy trì trên cả 3 miền, toàn thị trường hiện giao dịch trong khoảng 43.000–46.000 đồng/kg. Mức giá này hiện chỉ còn cách giá heo Trung Quốc 6.000 - 7.000 đồng/kg và tiệm cận với giá thành sản xuất thịt heo ở các công ty chăn nuôi quy mô lớn.