Giá heo hơi hôm nay 28.10.2026: Đà giảm bao giờ mới kết thúc?

Nguồn cung thịt heo vẫn đang dồi dào trong khi sức mua yếu, khiến giá heo trong nước lao dốc ẢNH: ĐINH ĐANG

Sáng 28.10, thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi tiếp tục giảm tại 5 địa phương, với mức giảm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Hưng Yên và Điện Biên đã lùi về mức 46.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh xuống mốc 45.000 đồng/kg. Hiện tại, các thương lái ở khu vực này thu mua heo hơi với giá trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg, với Lai Châu là địa phương duy nhất vẫn giữ giá heo ở mức 47.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung hôm nay tạm thời chững lại sau những phiên lao dốc liên tiếp, tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn chưa chấm dứt. Thương lái tại tỉnh Gia Lai vẫn điều chỉnh giá heo giảm xuống 1.000 đồng/kg. Khảo sát mới nhất cho thấy khung giá thu mua toàn khu vực tại thị trường này đang dao động trong khoảng 44.000 - 48.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương đang giữ giá heo hơi thấp nhất khu vực cũng như cả nước bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai.

Thị trường miền Nam cũng ghi nhận đà giảm đang chậm dần khi chỉ có một địa phương điều chỉnh giá heo hơi trong sáng nay. Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Nai đã giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 48.000 đồng/kg, bằng với giá giao dịch tại Tây Ninh và TP.HCM. Đây cũng là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước ở thời điểm hiện tại.

Việc mức giá cao nhất lùi về 48.000 đồng/kg, bình quân giá heo hơi cả nước hiện chỉ còn 45.500 đồng/kg. Người chăn nuôi có thể chịu thêm sức ép khi heo đến lứa xuất chuồng nhưng đầu ra chưa cải thiện. Áp lực giảm giá càng lớn hơn khi giá heo hơi ở các nước xung quanh cũng lùi sâu. Hiện nay giá heo hơi tại Trung Quốc chỉ còn 38.000 đồng/kg. Các dự đoán cho thấy giá heo hiện nay chưa có dấu hiệu tích cực khi sức mua chưa được cải thiện và nguồn cung vẫn đang dồi dào.