Giá heo hơi hôm nay 26.10.2026: Thấp nhất trong 2 năm qua

Giá thịt heo tại chợ đầu mối cũng đang giảm mạnh vì nguồn cung nhiều, sức mua kém ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hưng Yên. Sau khi điều chỉnh, các địa phương này giao dịch heo hơi ở mức 46.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành khác gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên có giá giao dịch heo hơi ở mức 47.000 đồng/kg. Như vậy, khu vực này không còn địa phương nào ghi nhận mức 48.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Trung, giá heo hơi tạm thời vẫn đi ngang trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất cả nước, ở mức 45.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành khác gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng 46.000 đồng/kg. Trong khi đó, Khánh Hòa 47.000 đồng, Đắk Lắk 48.000 đồng và Lâm Đồng 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường cũng không ghi nhận biến động mới, với giá thu mua phổ biến từ 46.000 - 50.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM giữ mức cao nhất khu vực với 50.000 đồng/kg. Cà Mau 47.000 đồng/kg; Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM), giá thịt heo mảnh nhiều loại cũng đang giảm còn 60.000 - 70.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, giá một số loại thịt heo đang ở mức khá thấp, trong đó có mặt hàng đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với trước. Một số tiểu thương tại chợ cho biết, giá thịt đùi đang ở mức 80.000 đồng/kg, ba rọi khoảng 90.000 đồng/kg, nọng heo 60.000 đồng/kg, mỡ heo 50.000 đồng/kg, giò heo 60.000 - 70.000 đồng/kg.