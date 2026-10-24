Giá heo hơi hôm nay 24.10.2026: Xuất hiện đáy mới

Giá heo hơi ở thị trường miền Bắc tiếp tục giảm trên diện rộng. Trong đó, nhiều địa phương giảm đến 2.000 đồng gồm Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai và Lai Châu xuống 46.000 đồng/kg, trở thành mức đáy mới ở khu vực miền Bắc. Cùng lùi về 46.000 đồng còn có Phú Thọ sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Một số tỉnh khác cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng gồm Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên và Sơn La còn 47.000 đồng/kg. Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh giữ giá cao nhất khu vực với 48.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo tiếp tục giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận sự xuất hiện mức đáy mới 45.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh khi giảm thêm 1.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng cũng xuất hiện tại Thanh Hóa và Đắk Lắk còn 46.000 đồng/kg, bằng với nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Lâm Đồng vẫn giữ giá cao nhất miền Trung là 48.000 đồng/kg; Khánh Hòa 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam cũng giảm thêm 2.000 đồng tại Đồng Tháp xuống 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Cùng mức giá này còn có một số tỉnh thành như An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long khi đồng loạt giảm 1.000 đồng. Tây Ninh và Cà Mau cùng giảm 1.000 đồng còn 47.000 đồng/kg. TP.HCM và Đồng Nai tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước với 49.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 67.000 - 69.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ biến động nhẹ theo đà giảm của giá heo hơi, phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…