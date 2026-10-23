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    Giá heo hơi hôm nay 23.10.2026: Thị trường chìm sâu

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Đà giảm kéo dài, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung xuống mức phổ biến chỉ 46.000 đồng/kg, qua đó khiến giá heo hơi bình quân cả nước hiện còn 47.500 đồng/kg.

    Thị trường miền Bắc tiếp tục giảm trên diện rộng với mức giảm bình quân thêm 1.000 đồng, giá heo hơi phổ biến dao động từ 47.000 - 48.000 đồng/kg. Cụ thể, nhiều tỉnh, thành lùi về mức 48.000 đồng/kg như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng và Quảng Ninh. Một số địa phương giảm còn 47.000 đồng/kg gồm Ninh Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên và Sơn La.

    Giá heo hơi hôm nay 23.10.2026: Thị trường chìm sâu - Ảnh 1.

    Giá heo hơi và thịt heo tiếp tục giảm sâu

    ẢNH: CHÍ NHÂN

    Ở miền Trung, giá heo hơi giảm 2.000 đồng tại Đắk Lắk và Lâm Đồng xuống mức lần lượt 47.000 và 48.000 đồng/kg. Đáng chú ý, nhiều địa phương rơi xuống mức thấp nhất khu vực và cả nước với 46.000 đồng/kg sau khi giảm thêm 1.000 đồng như: Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Các tỉnh thành còn lại có giá dao động từ 46.000 - 47.000 đồng/kg.

    Thị trường miền Nam ghi nhận giá heo hơi giảm thêm 2.000 đồng tại TP.HCM còn 49.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng giảm 1.000 đồng còn 49.000 đồng/kg như Đồng Nai, Tây Ninh. Ở miền Tây, mức giảm 1.000 đồng cũng xuất hiện tại Vĩnh Long và Cà Mau còn 47.000 đồng/kg, bằng với các tỉnh, thành khác trong khu vực.

    Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 67.000 - 69.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ biến động nhẹ theo đà giảm của giá heo hơi, phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…

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