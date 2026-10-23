Giá heo hơi hôm nay 23.10.2026: Thị trường chìm sâu

Thị trường miền Bắc tiếp tục giảm trên diện rộng với mức giảm bình quân thêm 1.000 đồng, giá heo hơi phổ biến dao động từ 47.000 - 48.000 đồng/kg. Cụ thể, nhiều tỉnh, thành lùi về mức 48.000 đồng/kg như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng và Quảng Ninh. Một số địa phương giảm còn 47.000 đồng/kg gồm Ninh Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên và Sơn La.



Giá heo hơi và thịt heo tiếp tục giảm sâu ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi giảm 2.000 đồng tại Đắk Lắk và Lâm Đồng xuống mức lần lượt 47.000 và 48.000 đồng/kg. Đáng chú ý, nhiều địa phương rơi xuống mức thấp nhất khu vực và cả nước với 46.000 đồng/kg sau khi giảm thêm 1.000 đồng như: Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng. Các tỉnh thành còn lại có giá dao động từ 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận giá heo hơi giảm thêm 2.000 đồng tại TP.HCM còn 49.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng giảm 1.000 đồng còn 49.000 đồng/kg như Đồng Nai, Tây Ninh. Ở miền Tây, mức giảm 1.000 đồng cũng xuất hiện tại Vĩnh Long và Cà Mau còn 47.000 đồng/kg, bằng với các tỉnh, thành khác trong khu vực.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 67.000 - 69.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ biến động nhẹ theo đà giảm của giá heo hơi, phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…