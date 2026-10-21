Giá heo hơi hôm nay 21.10.2026: Thấp nhất 47.000 đồng/kg

Người chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ có thể thua lỗ với giá heo hơi hiện nay ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay được thu mua phổ biến ở mức 49.000 - 50.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình và Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg. Những địa phương còn lại giữ giá ổn định; trong đó có khoảng 10 tỉnh, thành ghi nhận mức 50.000 đồng/kg.



Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi của các địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 47.000 đồng/kg, ngang bằng với Gia Lai. Khu vực này hiện chỉ còn Lâm Đồng có giá cao nhất với 52.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá 48.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ít biến động hơn. Trong đó, Đồng Tháp và Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, xuống 47.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành khác gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, 47.000 đồng/kg hiện là mức thấp nhất và đang xuất hiện ngày càng nhiều. Một số chuyên gia chăn nuôi dự báo khả năng giá có thể còn giảm cục bộ hoặc đi ngang ở vùng thấp trong ngắn hạn. Nếu lực bán tháo dịu lại và nhu cầu cuối năm tăng, giá có thể ổn định dần, nhưng đó chưa phải tín hiệu chắc chắn ở thời điểm này. Mức bình quân cả nước 49.000 đồng/kg hiện vẫn chưa phải là giá thấp nhất trong 2 năm qua nhưng với giá này, người chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ đã đối mặt thua lỗ.