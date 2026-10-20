    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Giá heo hơi hôm nay 20.10.2026: Rơi thẳng đứng

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Giá heo hơi đồng loạt giảm ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, mức giảm sâu nhất đến 3.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở nhiều địa phương lùi sâu dưới mốc 50.000 đồng/kg.

    Ở miền Bắc, nhiều địa phương ghi nhận giá heo hơi giảm đến 2.000 đồng như: Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La còn 50.000 đồng/kg; đây là giá phổ biến ở các tỉnh thành miền Bắc. Bên cạnh đó, nhiều địa phương khác cũng giảm 1.000 đồng còn 50.000 đồng/kg gồm: Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai. Riêng là Hà Hội, Hưng Yên và Cao Bằng giảm 1.000 đồng còn 51.000 đồng/kg là mức cao nhất khu vực.

    Giá heo hơi hôm nay 20.10.2026: Rơi thẳng đứng - Ảnh 1.

    Giá heo hơi và thịt heo cùng giảm

    ẢNH: CHÍ NHÂN

    Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi lao dốc với mức giảm mạnh nhất đến 3.000 đồng/kg như: Thanh Hoá, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi còn 48.000 đồng/kg. Đáng chú ý là cùng mức giảm 3.000 đồng nhưng Gia Lai xuống mức thấp nhất cả nước với chỉ 47.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg như: Đà Nẵng và Khánh Hoà giảm 2.000 đồng còn 48.000 đồng/kg; Đắk Lắk giảm 1.000 đồng còn 49.000 đồng/kg và Lâm Đồng còn 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

    Thị trường ở miền Nam cũng đồng loạt giảm, mức giảm 3.000 đồng cũng ghi nhận được tại một số tỉnh, thành gồm: Cần Thơ, An Giang và Cà Mau xuống 48.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại đồng loạt giảm 2.000 đồng, trong đó thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai cùng với TP.HCM, Tây Ninh còn 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; riêng Vĩnh Long và Đồng Tháp lần lượt là 48.000 và 49.000 đồng/kg.

    Đợt giảm giá mạnh và kéo dài lần này đưa giá heo hơi bình quân cả nước hiện là 49.500 đồng/kg, mức thấp nhất kể từ đầu năm.

    Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 70.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ cũng giảm nhẹ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, phổ biến như: ba rọi là 148.000 đồng/kg, sườn non 163.000 đồng/kg, nạc dăm 157.000 đồng/kg, nạc vai là 128.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…

    Tin liên quan

    Giá heo hơi hôm nay 19.10.2026: Đà giảm tạm ngưng

    Giá heo hơi hôm nay 19.10.2026: Đà giảm tạm ngưng

    Thị trường heo hơi khởi đầu tuần mới với diễn biến ổn định tại cả ba miền, đồng nghĩa với đà giảm liên tục từ tuần trước đã tạm thời dừng lại.

    Giá heo hơi hôm nay 17.10.2026: Đà giảm kéo dài

    Khám phá thêm chủ đề

    Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm Giá thịt heo giá heo hơi rơi thẳng đứng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận