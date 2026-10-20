Giá heo hơi hôm nay 20.10.2026: Rơi thẳng đứng

Ở miền Bắc, nhiều địa phương ghi nhận giá heo hơi giảm đến 2.000 đồng như: Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La còn 50.000 đồng/kg; đây là giá phổ biến ở các tỉnh thành miền Bắc. Bên cạnh đó, nhiều địa phương khác cũng giảm 1.000 đồng còn 50.000 đồng/kg gồm: Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai. Riêng là Hà Hội, Hưng Yên và Cao Bằng giảm 1.000 đồng còn 51.000 đồng/kg là mức cao nhất khu vực.



Giá heo hơi và thịt heo cùng giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi lao dốc với mức giảm mạnh nhất đến 3.000 đồng/kg như: Thanh Hoá, Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi còn 48.000 đồng/kg. Đáng chú ý là cùng mức giảm 3.000 đồng nhưng Gia Lai xuống mức thấp nhất cả nước với chỉ 47.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg như: Đà Nẵng và Khánh Hoà giảm 2.000 đồng còn 48.000 đồng/kg; Đắk Lắk giảm 1.000 đồng còn 49.000 đồng/kg và Lâm Đồng còn 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Thị trường ở miền Nam cũng đồng loạt giảm, mức giảm 3.000 đồng cũng ghi nhận được tại một số tỉnh, thành gồm: Cần Thơ, An Giang và Cà Mau xuống 48.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại đồng loạt giảm 2.000 đồng, trong đó thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai cùng với TP.HCM, Tây Ninh còn 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; riêng Vĩnh Long và Đồng Tháp lần lượt là 48.000 và 49.000 đồng/kg.

Đợt giảm giá mạnh và kéo dài lần này đưa giá heo hơi bình quân cả nước hiện là 49.500 đồng/kg, mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 70.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ cũng giảm nhẹ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, phổ biến như: ba rọi là 148.000 đồng/kg, sườn non 163.000 đồng/kg, nạc dăm 157.000 đồng/kg, nạc vai là 128.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…