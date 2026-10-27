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    Giá heo hơi hôm nay 27.10.2026: Tiếp tục chìm sâu

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Giá heo hơi tiếp tục giảm thêm từ 1.000 - 2.000 đồng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, mức thấp nhất chỉ còn 44.000 đồng/kg.

    Ở thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở nhiều địa phương; cụ thể như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Sơn La xuống 46.000 đồng/kg. Các địa phương Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai và Phú Thọ giảm còn 45.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất khu vực là Hưng Yên và Điện Biên với 47.000 đồng/kg; các tỉnh, thành còn lại giữ giá phổ biến từ 45.000 - 46.000 đồng/kg.

    Giá heo hơi hôm nay 27.10.2026: Tiếp tục chìm sâu- Ảnh 1.

    Giá heo hơi và thịt heo tiếp tục giảm

    ẢNH: CHÍ NHÂN

    Giá heo hơi ở khu vực miền Trung giảm đến 2.000 đồng ở nhiều tỉnh, thành như Thanh Hoá, Nghệ An xuống 44.000 đồng/kg; trong khi Đắk Lắk và Khánh Hoà còn 45.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng còn 47.000 đồng/kg vẫn là mốc cao nhất khu vực. Nhiều địa phương khác đồng loạt giảm 1.000 đồng như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai xuống 45.000 đồng/kg.

    Ở miền Nam, giá heo hơi cũng đồng loạt giảm, mức giảm 2.000 đồng ghi nhận tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, TP.HCM và Tây Ninh xuống 48.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau giảm 2.000 đồng còn 45.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại là Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ đồng loạt giảm 1.000 đồng còn 45.000 đồng/kg.

    Giá heo hơi bình quân cả nước còn 45.500 đồng/kg. Giá heo hơi giảm sâu kéo giá heo giống giảm theo khoảng 100.000 đồng/con xuống còn 1,85 triệu đồng/con từ 7 - 10kg.

    Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 68.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ giảm nhẹ theo đà giảm của giá heo hơi, phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…

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