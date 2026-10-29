Giá heo hơi hôm nay 29.10.2026: Chỉ còn 43.000 đồng/kg

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La xuống 45.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành cũng giảm 1.000 đồng còn 44.000 đồng/kg gồm Ninh Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn và Tuyên Quang. Giá heo hơi phổ biến ở miền Bắc từ 44.000 - 45.000 đồng/kg, riêng Hải Phòng và Hưng Yên có giá cao nhất khu vực với 46.000 đồng/kg.



Thị trường tiêu thụ chậm khiến giá heo hơi giảm sâu ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi miền Trung đáng chú ý khi thị trường xuất hiện mức đáy mới là 43.000 đồng/kg ở Hà Tĩnh và Gia Lai sau khi giảm 1.000 đồng. Nhiều tỉnh, thành khác cũng giảm 1.000 đồng còn 44.000 đồng gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk Khánh Hòa. Lâm Đồng giảm 2.000 đồng còn 46.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi cũng giảm 2.000 đồng tại Đồng Nai và Tây Ninh xuống 46.000 đồng/kg. TP.HCM giảm 1.000 đồng còn 47.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại khu vực miền Tây, giá heo hơi ở An Giang cũng giảm 1.000 đồng còn 44.000 đồng/kg, thấp nhất phía nam. Các tỉnh, thành còn lại đồng giá 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 44.900 đồng/kg. Với đà giảm hiện tại, nhiều người lo lắng sẽ về mốc 40.000 đồng/kg khiến chăn nuôi lỗ nặng khi chi phí chăn nuôi gia tăng.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 68.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…