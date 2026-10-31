Giá heo hơi hôm nay 31.10.2026: Nhiều nơi ngưng giảm

Giá heo hơi ở miền Bắc dần ổn định trở lại khi hôm nay chỉ ghi nhận sự sụt giảm nhẹ ở một vài địa phương. Cụ thể là Bắc Ninh, Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng còn 43.000 đồng/kg là mức thấp nhất khu vực; riêng Điện Biên giảm từ 45.000 xuống 44.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giữ mức giá cũ; cao nhất là 45.000 đồng/kg ghi nhận tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên và Cao Bằng; các địa phương còn lại đồng giá 44.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo vẫn giảm ở một số địa phương ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, ở miền Trung giá heo hơi vẫn chưa thấy đáy khi tiếp tục giảm trên diện rộng. Là khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước nên dù chỉ giảm 1.000 đồng nhưng nhiều tỉnh, thành chạm đáy 43.000 đồng/kg như: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Cùng mức giảm 1.000 đồng còn có Lâm Đồng xuống 45.000 đồng/kg, tuy nhiên đây cũng là giá cao nhất khu vực. Các tỉnh, thành còn lại duy trì giá từ 43.000 - 44.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường ổn định hơn đáng kể so với khu vực miền Bắc và miền Trung khi không ghi nhận sự biến động nào. Giá cao nhất là 46.000 đồng/kg vẫn được giữ ở TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong khi đó, các tỉnh miền Tây là Đồng Tháp và Cà Mau có giá 45.000 đồng/kg; An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ đồng giá 44.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy tăng nhẹ trong những ngày cuối tuần với số lượng khoảng 5.150 con/ngày. Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 68.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ giảm nhẹ theo đà giảm của giá heo hơi, phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…