Giá heo hơi hôm nay 3.11.2026: Chạm đáy?

Giá heo hơi ở miền Bắc đã "ngừng rơi" khiến nhiều người chăn nuôi thở phào nhẹ nhõm, thị trường giữ giá từ 43.000 - 45.000 đồng/kg. Giá cao nhất 45.000 đồng/kg duy trì tại nhiều tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên. Ngược lại, Ninh Bình và Sơn La có giá heo hơi thấp nhất miền Bắc với chỉ 43.000 đồng/kg; các tỉnh thành khác cùng 43.000 đồng/kg.



Giá heo hơi "ngừng rơi" khi thị trường vào mùa cao điểm cuối năm ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, miền Trung là nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước. Đáng chú ý, có đến 8 tỉnh, thành ở khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai duy trì 43.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại có giá cao hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg như Đắk Lắk và Khánh Hòa 44.000 đồng/kg, Lâm Đồng 45.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hai địa phương TP.HCM và Đồng Nai 46.000 đồng/kg - cao nhất cả nước. Tây Ninh, Đồng Tháp và Cà Mau cùng 45.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long 44.000 đồng/kg.

Tín hiệu tích cực với người chăn nuôi là sau khi giảm mạnh trong tháng 10, bước sang tháng 11, giá heo hơi đã "ngừng rơi". Đồng thời thị trường bước vào mùa cao điểm cuối năm nên có thể phục hồi trong thời gian tới. Tuy nhiên, giá heo hơi giảm mạnh kéo dài khiến giá heo giống tiếp tục giảm sâu khi người chăn nuôi không mạnh dạn tái đàn. Thị trường cả nước ghi nhận giảm thêm khoảng 100.000 đồng xuống 1,7 triệu đồng/con.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 68.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ giảm nhẹ theo đà giảm của giá heo hơi, phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…