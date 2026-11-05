Giá heo hơi hôm nay 5.11.2026: Tăng trên diện rộng

Giá heo hơi ở miền Bắc bất ngờ quay đầu tăng nhanh trong những ngày đầu tháng 11. Một số địa phương tăng đến 2.000 đồng như Hải Phòng và Lạng Sơn lên 48.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất cả nước hiện tại. Cùng giá này còn có nhiều tỉnh thành khác sau khi tăng 1.000 đồng trong hôm nay gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Nhiều tỉnh, thành khác cũng tăng 1.000 đồng là Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên lên 47.000 đồng/kg; còn Tuyên Quang lên 46.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 45.000 - 47.000 đồng/kg; trong đó thấp nhất là Sơn La, Lai Châu và Lào Cai và cao nhất là Ninh Bình.



Thị trường tiêu thụ cuối năm tăng nhẹ đẩy giá heo hơi ấm dần ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi cũng khởi sắc theo đà tăng của các tỉnh thành miền Bắc. Cụ thể, mức tăng 1.000 đồng ghi nhận ở Thanh Hóa và Nghệ An lên 45.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 44.000 đồng/kg. Các địa phương từ Quảng Trị đến Gia Lai vẫn giữ giá thấp nhất cả nước với chỉ 43.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa 44.000 đồng tại; Lâm Đồng 45.000 đồng/kg.

Miền Nam ghi nhận giá heo hơi duy trì ổn định hơn so với những ngày cuối tháng 10. Đồng Nai và TP.HCM giữ mức cao nhất 46.000 đồng/kg. Tây Ninh và 2 tỉnh miền Tây là Đồng Tháp và Cà Mau cùng 45.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long 44.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 68.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…