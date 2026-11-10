Giá heo hơi hôm nay 10.11.2026: Đồng loạt tăng mạnh ở phía nam

Đà tăng giá heo hơi ở miền Bắc chững lại sau nhiều ngày liên tiếp tăng. Hiện thị trường dao động trong khoảng từ 46.000 - 48.000 đồng/kg. Cụ thể, có 5 địa phương giữ giá thấp nhất khu vực 46.000 đồng/kg gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang. Cao hơn một chút là 47.000 đồng ghi nhận ở Phú Thọ và Ninh Bình. Các tỉnh, thành còn lại đồng giá là 48.000 đồng/kg.



Thị trường thịt heo và heo hơi ấm trở lại ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường phía bắc miền Trung ổn định giá của ngày hôm trước là 46.000 đồng/kg, trong khi đó các tỉnh phía nam tiếp tục tăng. Đáng chú ý là Lâm Đồng tăng đến 2.000 đồng lên 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Một số địa phương tăng 1.000 đồng như Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà lên 47.000 đồng/kg, bằng với Đắk Lắk.

Ở miền Nam, giá heo hơi đồng loạt tăng đến 2.000 đồng, trong đó Đồng Tháp lên 49.000 đồng/kg là mức cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, có 4 địa phương là TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Vĩnh Long tăng lên 48.000 đồng/kg; 3 địa phương còn lại là Cần Thơ, An Giang và Cà Mau đồng giá 47.000 đồng/kg.

Sau khi sụt giảm mạnh liên tục trong tháng 10, từ đầu tháng 11 đến nay giá heo hơi đã tăng trở lại và sắp chạm mốc quan trọng 50.000 đồng/kg. Theo một số doanh nghiệp, thị trường ấm trở lại nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng, đặc biệt là từ các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tết.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 68.000 - 70.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…