Giá heo hơi hôm nay 13.11.2026: Quay trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang tăng lên trong thời điểm cuối năm ẢNH: Đ.Đ

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000–2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên cùng đạt 50.000 đồng/kg. Các địa phương khác phổ biến trong khoảng 47.000–49.000 đồng/kg.



Đà tăng giá heo cũng lan toả tại thị trường miền Trung. Cụ thể, giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng, đưa giá giao dịch lên 47.000 đồng/kg; Nghệ An và Đắk Lắk đạt 48.000 đồng/kg; Lâm Đồng ở mức 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Thị trường miền Nam cũng ghi nhận giá tăng tại một số địa phương. Trong đó Đồng Nai và Đồng Tháp cùng đạt 50.000 đồng/kg; Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long giao dịch quanh 49.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 47.000 đồng/kg được ghi nhận tại An Giang. Nhìn chung, thị trường heo hơi đang hồi phục trên diện rộng, với mốc 50.000 đồng/kg xuất hiện trở lại ở cả miền Bắc và miền Nam. Diễn biến này nối tiếp xu hướng tăng được ghi nhận trong những ngày gần đây.

Thị trường bán lẻ thịt heo tại TP.HCM đang trở nên sôi động hơn khi thời điểm cuối năm đang đến gần. Lượng heo về các nhà máy giết mổ ghi nhận khoảng 5.100–5.200 con/ngày. Giá heo mảnh tại các chợ đầu mối dao động quanh 69.000–71.000 đồng/kg. Trên thị trường bán lẻ, giá ba rọi phổ biến 155.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg và nạc vai 124.000 đồng/kg.

Đà tăng giá trên cả ba miền diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ được kỳ vọng cải thiện vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên chi phí thức ăn và các yếu tố đầu vào vẫn ở mức cao, khiến người chăn nuôi khu vực nông hộ vẫn đang gặp khó khăn. Dự báo trong thời gian tới, giá heo hơi có thể sẽ tăng thêm tùy thuộc vào sức mua cuối năm.