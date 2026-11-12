Giá heo hơi hôm nay 12.11.2026: Đà tăng kéo dài

Ở miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng ở một số tỉnh, thành. Cụ thể, tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên tăng lên 49.000 đồng/kg, Phú Thọ lên 48.000 đồng/kg, Điện Biên lên 47.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở các địa phương khác dao động trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg, trong đó thấp nhất là Lào Cai và Tuyên Quang; những tỉnh, thành còn lại phổ biến 48.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục đà tăng khi thị trường tiêu thụ khởi sắc ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng tại Thanh Hóa và Nghệ An lên 47.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại dao động trong khoảng từ 46.000 - 48.000 đồng/kg; thấp nhất là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất với 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng tiếp tục tăng. Thị trường ghi nhận mức tăng 1.000 đồng ở Vĩnh Long lên 49.000 đồng/kg cùng mức với nhiều tỉnh, thành khác gồm TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp. An Giang và Cà Mau thấp nhất khu vực với 47.000 đồng/kg, riêng Cần Thơ 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 47.600 đồng/kg, so với cuối tháng trước đã tăng khoảng 3.500 đồng/kg. Với đà tăng hiện tại, thị trường dự báo có khả năng quay lại mốc 50.000 đồng/kg khi nhu cầu tiêu thụ đang tăng.

Tại TP.HCM, thị trường cũng sôi động hơn tháng trước đó. Lượng heo về nhà máy phổ biến từ 5.100 - 5.200 con mỗi ngày. Giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến quanh mốc 69.000 - 71.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…