Giá heo hơi hôm nay 18.1.2024: Tăng đồng loạt, áp sát mốc 60.000 đồng/kg

Thị trường miền Bắc tiếp tục sôi động, giá heo hơi tăng 2.000 đồng ở Thái Nguyên và Ninh Bình lên 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá heo hơi tại Hà Nội tăng từ 57.000 lên 58.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Cùng mức tăng 1.000 đồng còn có nhiều địa phương gồm Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam và Tuyên Quang, lên 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Thị trường tiêu thụ khởi sắc kéo giá heo hơi tăng liên tục trong những ngày qua CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung và Tây nguyên cũng sôi động không kém. Giá heo hơi tăng 2.000 đồng ở Đắk Lắk và Bình Thuận, lên 52.000 đồng/kg. Tại Thanh Hóa, giá heo hơi tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng lên 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nhiều tỉnh thành khác cũng tăng 1.000 đồng gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, lên 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam sau nhiều ngày trầm lắng hôm nay ghi nhận mức tăng mạnh nhất là 3.000 đồng tại Bà Rịa-Vũng Tàu, cán mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Bên cạnh đó, Tây Ninh tăng 2.000 đồng, đạt 52.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành ở cả miền Đông và miền Tây cùng tăng 1.000 đồng gồm Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, lên 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Xu hướng tăng giá heo hơi hiện tại được các nhà chuyên môn dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới vì nguồn cung hiện tại thấp so với nhu cầu cao điểm mùa tết. Ngoài giá heo hơi ở thị trường tự do, "ông lớn" trong lĩnh vực này là Công ty C.P Việt Nam tiếp tục điều chỉnh tăng giá ở miền Bắc thêm 1.000 đồng lên 58.500 đồng/kg, còn miền Nam tăng từ 55.000 lên 56.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở miền Bắc tăng mạnh vì các đợt không khí lạnh cường độ mạnh về liên tục, ảnh hưởng đến đàn vật nuôi và nguồn cung thịt nhiều hơn so với thị trường miền Nam.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 52.500 đồng/kg. Thị trường heo hơi Trung Quốc tiếp tục giảm, hiện còn khoảng 47.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối dao động quanh mốc 70.000 đồng/kg. Giá thịt heo phổ biến như: thịt ba rọi 105.000 đồng/kg, sườn non từ 150.000 đồng/kg, sườn già 99.000 đồng/kg, nạc vai và đùi khoảng 95.000 đồng/kg, chân giò rút xương 97.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 163.000 đồng/kg…