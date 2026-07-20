Giá heo hơi hôm nay 20.7.2026: Tiếp tục tăng ở miền Nam

Giá thịt heo đang tăng ở khu vực thị trường phía nam ẢNH: Đ.Đ

Khảo sát trong sáng đầu tuần cho thấy, thị trường heo hơi phía bắc vẫn duy trì ổn định, với giá thu mua dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La. Giá heo hơi cao nhất cả nước đang 67.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây nguyên tương đối bình ổn và ít biến động. Hiện tại, các thương lái ở khu vực này thu mua heo hơi với giá trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Khánh Hòa vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, đạt 62.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận giá heo hơi tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi tại các tỉnh, thành trong khu vực này được giao dịch với giá từ 62.000 - 64.000 đồng/kg. Đồng Nai vẫn là địa phương giữ vị trí cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg. Mức 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP.HCM, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.



