Giá heo hơi hôm nay 18.7.2026: Thị trường trầm lắng

Mặt bằng giá heo hơi ở miền Bắc vẫn cao nhất cả nước, với khung giá từ 66.000 - 67.000 đồng/kg. Các địa phương có mức giá 67.000 đồng/kg là Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hưng Yên. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 66.000 đồng/kg.



Giá heo hơi đi ngang vì cung cầu ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở các tỉnh bắc miền Trung, giá heo hơi ở Thanh Hóa tăng 1.000 đồng lên 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn thấp hơn một chút với 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đồng giá 63.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk và Khánh Hòa đồng giá 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Ở phía nam miền Trung thì Lâm Đồng vẫn giữ được giá khá tốt với 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam vẫn thấp nhất cả nước. Tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi duy trì mức cao nhất miền Nam với 64.000 đồng/kg. TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang đồng giá 63.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá chỉ 62.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ vẫn ổn định với lượng heo qua các chợ đầu mối khoảng 5.000 tấn/ngày, giá heo mảnh dao động từ 73.000 - 77.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ phổ biến như: nạc vai 169.000 đồng/kg, ba rọi 195.000 đồng/kg, chân giò rút xương 177.000 đồng/kg, nạc đùi 163.000 đồng/kg, nạc dăm 205.000 đồng/kg…

Theo báo cáo của Cục Thú y, trong nửa đầu năm 2026, dịch tả heo châu Phi phát triển ở 28 tỉnh thành trên cả nước. Đáng chú ý, kết quả giám sát dịch tễ cho thấy chủng virus lai giữa genotype I và genotype II chiếm tỷ lệ gần 84% số mẫu tại 27/28 tỉnh. Đây là mối đe dọa rất lớn với người chăn nuôi vì các loại vắc xin hiện hành chỉ có hiệu quả bảo hộ đối với chủng genotype II, hoàn toàn không có khả năng bảo hộ đối với chủng lai này. Vì vậy, người chăn nuôi cần tuân thủ tốt các biện pháp vệ sinh dịch tễ để bảo vệ đàn vật nuôi.