Giá heo hơi hôm nay 16.7.2026: Sôi động trở lại

Tại miền Bắc nơi duy trì giá heo hơi cao nhất cả nước vẫn tiếp tục tăng. Đáng chú ý, giá heo hơi tại Bắc Ninh và Thái Nguyên tăng thêm 1.000 đồng lên 67.000 đồng/kg, bằng với Hà Nội và Hưng Yên. Mức tăng 1.000 đồng cũng ghi nhận được ở Cao Bằng, Lạng Sơn và Phú Thọ cùng đạt mức 66.000 đồng/kg; đây cũng là mức giá phổ biến ở các địa phương khác trong khu vực. Riêng Sơn La vẫn giữ giá 65.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.



Giá heo hơi tiếp tục tăng kéo giá thịt bán lẻ tăng theo ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung thị trường cũng ấm lên ở nhiều địa phương. Cụ thể, tại Thanh Hóa giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn thấp hơn một chút với 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, nhiều tỉnh khu vực trung Trung bộ như: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đồng loạt tăng 1.000 đồng lên 63.000 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn giữ giá 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực; các địa phương còn lại có giá dao động từ 63.000 - 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi miền Nam tiếp tục ổn định với mức cao nhất là 64.000 đồng/kg ở Đồng Nai và TP.HCM. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giữa các khu vực duy trì khoảng cách khá lớn, miền Bắc bình quân là 66.300 đồng/kg còn miền Nam chỉ 62.400 đồng/kg. Giá heo hơi Việt Nam có xu hướng tăng theo giá các nước lân cận; cụ thể như tại Trung Quốc so với cuối tháng 6 giá heo hơi cũng tăng khoảng 4.000 đồng/kg lên 44.200 đồng/kg. Giá heo hơi các nước tăng do chi phí đầu vào tăng vì căng thẳng quân sự ở Trung Đông kéo dài.

Tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ vẫn ổn định với lượng heo qua các chợ đầu mối khoảng 5.000 tấn/ngày, giá heo mảnh dao động từ 73.000 - 77.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ phổ biến như: nạc vai 169.000 đồng/kg, ba rọi 195.000 đồng/kg, chân giò rút xương 177.000 đồng/kg, nạc đùi 163.000 đồng/kg, nạc dăm 205.000 đồng/kg….