Giá heo hơi hôm nay 17.7.2026: Tạm ngừng đà tăng

Giá thịt heo đang bắt đầu tăng lên vì nhu cầu sử dụng cho chế biến ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi sáng nay ít biến động trên cả nuớc. Tại miền Bắc, giá heo hơi ở các địa phương dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hưng Yên có giá heo hơi cao nhất cả nước, duy trì ở mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La đang giao dịch heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá heo hơi cũng đồng loạt đi ngang trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi tại các tỉnh thành trong khu vực này được bán ra với giá trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Khánh Hòa giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Mức 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng duy trì 64.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An có giá heo cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Cùng đi ngang theo xu hướng chung, giá heo hơi tại các tỉnh, thành phía nam duy trì trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Cụ thể, mức thấp nhất cả nước là 62.000 đồng/kg xuất hiện tại các địa phương gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ. Tại TP.HCM, giá heo hơi vẫn giữ mức 63.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu khu vực với 64.000 đồng/kg.

Như vậy, sau chuỗi ngày tăng liên tiếp từ đầu tuần, thị trường heo hơi đồng loạt chững giá trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi cả nước hiện dao động trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg, bình quân cả nước đạt 64.100 đồng/kg. Hiện giá thịt heo ở Trung Quốc cũng đã tăng trở lại với 44.000 đồng/kg, tuy nhiên nếu so với giá heo hơi Việt Nam thì vẫn còn chênh lệch khá lớn.