Nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào thời điểm lễ tết cuối năm có thể đẩy giá thịt heo tăng lên ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định trong khoảng 53.000 – 55.000 đồng/kg, diễn biến này đã kéo dài từ cuối tuần đến nay. Trong đó, Hải Phòng, Lai Châu và Phú Thọ tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 55.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên cùng nhiều địa phương khác giữ giá 54.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg, ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng và Sơn La.

Tại khu vực miền Trung, đà tăng giá heo hơi cũng đã chững lại và duy trì trạng thái đi ngang, thu mua phổ biến từ 51.000 – 56.000 đồng/kg. Cụ thể: Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đà Nẵng duy trì mức 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Quảng Ngãi ở mức 52.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất khu vực, với 51.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi ổn định trong khoảng 52.000 – 57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM duy trì mức cao nhất cả nước là 57.000 đồng/kg. Tây Ninh đứng kế tiếp với 56.000 đồng/kg, Đồng Tháp đạt 55.000 đồng/kg và Vĩnh Long ở mức 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất khu vực, với 52.000 đồng/kg. Như vậy, trong ngày 23.11, thị trường heo hơi cả nước đồng loạt chững giá. Mức cao nhất vẫn là 57.000 đồng/kg tại Đồng Nai và TP.HCM, trong khi mức thấp nhất là 51.000 đồng/kg tại Quảng Trị và Huế.

Theo Bộ NN-MT, từ quý 4/2026, nhiều địa phương đẩy mạnh tái đàn sau ảnh hưởng của dịch bệnh năm trước nhằm chuẩn bị nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng trong những tháng cuối năm. Một số địa phương có đàn heo tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Cao Bằng tăng 35%; Quảng Ngãi tăng 15,5%; Gia Lai tăng 12,0%; Thanh Hóa tăng 11,8%; Phú Thọ tăng 8,3% và Tuyên Quang tăng 7,8%. Tuy nhiên, giá heo hơi đang có xu hướng giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi và các chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, làm giảm lợi nhuận của người chăn nuôi dẫn đến khu vực chăn nuôi nông hộ vẫn thận trọng trong việc tái đàn.