Nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang tăng dần vào cuối năm ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi duy trì trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.Hải Phòng và Lai Châu tiếp tục dẫn đầu khu vực với 56.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành khác gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên cùng ở mức 55.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến từ 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung ghi nhận nhiều địa phương điều chỉnh tăng. Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng, lên 56.000 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 1.000 đồng, đạt 53.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá heo hơi tại Khánh Hòa tăng mạnh nhất khu vực, thêm 2.000 đồng, lên 54.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 51.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục đi lên ở nhiều địa phương. Đồng Nai tăng 1.000 đồng, lên 57.000 đồng/kg; TP.HCM tăng 2.000 đồng, đạt 57.000 đồng/kg, cùng là mức cao nhất cả nước. Tây Ninh tăng 1.000 đồng, lên 56.000 đồng/kg. Đồng Tháp đạt 55.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng. Cà Mau tăng mạnh 2.000 đồng, lên 52.000 đồng/kg. An Giang tăng 1.000 đồng, đạt 51.000 đồng/kg. Trong khi đó, Vĩnh Long giữ mức 53.000 đồng/kg và Cần Thơ duy trì 51.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 20.11 đang có xu hướng tăng trở lại trên diện rộng. Mặt bằng thu mua cả nước hiện dao động từ 51.000 - 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý, miền Nam đang là khu vực dẫn đầu về giá, với Đồng Nai và TP.HCM cùng chạm mốc 57.000 đồng/kg. Theo một số chuyên gia chăn nuôi, nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu thịt heo để chế biến thực phẩm tết đang giúp giá heo hơi hồi phục nhưng với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, người chăn nuôi hiện vẫn thua lỗ. Dự báo giá thịt heo hơi lên mức 60.000 đồng/kg sẽ cân bằng lợi ích hơn giữa người chăn nuôi và người tiêu thụ.