Ở miền Bắc, thị trường thị trường gần như đứng yên sau chuỗi ngày tăng giá, ngoại trừ Lào Cai và Sơn La tăng 1.000 đồng lên 54.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giữ giá của ngày hôm trước với mức phổ biến từ 53.000 - 56.000 đồng/kg. Theo đó, thấp nhất vẫn là Cao Bằng với 53.000 đồng/kg, ngược lại Hải Phòng và Lai Châu lên đến 56.000 đồng/kg. Hà Nội và một số địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên có giá 55.000 đồng/kg. Những địa phương còn lại đồng cùng 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi và thịt heo tăng nhẹ ở một số địa phương ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng ở Quảng Ngãi và Gia Lai lên 52.000 đồng/kg. Đây là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực. Giá heo hơi cao nhất miền trung là 55.000 đồng/kg tại Lâm Đồng và Đắk Lắk; các tỉnh bắc miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An ghi nhận 54.000 đồng/kg. Khu vực này cũng là nơi có giá heo hơi thấp nhất cả nước với chỉ 50.000 đồng/kg duy trì tại Quảng Trị và Huế.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng ở An Giang, Cần Thơ và Cà Mau lên 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác không thay đổi so với ngày hôm trước, cao nhất là TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh với 55.000 đồng/kg; Đồng Tháp, Vĩnh Long 53.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến quanh mốc 70.000 - 72.000 đồng/kg. Các chợ truyền thống và siêu thị có giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 153.000 đồng/kg, sườn non 162.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…