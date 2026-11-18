Nhu cầu thu mua nguyên liệu chế biến đang đẩy giá thịt heo tăng trở lại trong thời điểm cuối năm ẢNH: ĐINH ĐANG

Theo khảo sát sáng 18.11, thị trường heo hơi trong nước tiếp tục xu hướng đi lên tại cả ba miền. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận đà tăng tại toàn bộ các địa phương trong khu vực với mức điều chỉnh từ 1.000 - 4.000 đồng/kg, đưa giá giao dịch phổ biến từ 53.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, Lai Châu là địa phương có mức tăng mạnh nhất cả nước khi thêm 4.000 đồng, lên 56.000 đồng/kg. Hải Phòng cũng đạt mức giá tương tự sau khi tăng 3.000 đồng/kg. Tại Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Ninh Bình, giá heo hơi được thu mua quanh mức 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La cùng 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi tiếp tục tăng tại 9 địa phương, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Chỉ riêng Quảng Trị và Huế giữ giá ổn định. Đáng chú ý, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng tăng 3.000 đồng, đưa giá thu mua lên 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thanh Hóa và Nghệ An tăng 2.000 đồng, cùng 54.000 đồng/kg. Đà Nẵng và Khánh Hòa cũng tăng 2.000 đồng, lên 52.000 đồng/kg. Hà Tĩnh tăng 1.000 đồng, đạt 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg. Quảng Trị và Huế duy trì mức 50.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận giá heo hơi tăng ở nhiều địa phương được khảo sát, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, tăng 3.000 đồng lên 56.000 đồng/kg, ngang với Lai Châu ở miền Bắc. Tại Tây Ninh và TP.HCM, giá heo hơi cùng tăng 3.000 đồng, lên 55.000 đồng/kg.

Ở đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng, hiện 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giữ giá ổn định ở mức 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi ngày 18.11 ghi nhận giá bật tăng mạnh. Mức giá thu mua cao nhất đã vượt 55.000 đồng/kg, trong khi mặt bằng chung tại nhiều khu vực tiếp tục được đẩy lên. Diễn biến này cho thấy thị trường heo hơi đang có nhịp phục hồi đáng kể trong giai đoạn cuối năm.