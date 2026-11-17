Ở miền Bắc, thị trường đặc biệt sôi động với mức tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, nhiều tỉnh, thành giữ giá cao nhất cả nước đến 53.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Lạng Sơn tăng đến 3.000 đồng lên 53.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, có đến 6 địa phương đồng loạt tăng 2.000 đồng, bao gồm Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh lên mức 53.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Phú Thọ, Điện Biên lên 52.000 đồng/kg. Một số tỉnh, thành khác cũng tăng 1.000 đồng là Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, lên 53.000 đồng/kg; còn Sơn La và Lai Châu lên 52.000 đồng; riêng Lào Cai và Cao Bằng lên 51.000 đồng/kg. Tuyên Quang là địa phương duy nhất ở miền Bắc giữ giá của ngày hôm trước 51.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh nhờ nhu cầu tiêu thụ cao vào mùa cuối năm ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Mức tăng 2.000 đồng xuất hiện tại Hà Tĩnh và Đắk Lắk lên tương ứng 51.000 và 52.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại ở miền Trung đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng 52.000 đồng/kg; các tỉnh, thành còn lại cùng lên lại mốc quan trọng 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng đồng loạt tăng, trừ Cà Mau đứng yên ở mốc 50.000 đồng/kg. Đồng Nai và Đồng Tháp lên 53.000 đồng/kg, trong khi TP.HCM, Tây Ninh và Vĩnh Long lên 52.000 đồng/kg; Vĩnh Long, Cà Mau lên 50.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến quanh mốc 70.000 - 72.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến tăng nhẹ như: ba rọi 153.000 đồng/kg, sườn non 162.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…