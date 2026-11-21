Ở miền Bắc, giá heo hơi quay đầu giảm ở nhiều địa phương. Đáng chú ý 2 nơi có giá heo hơi cao nhất khu vực là Hải Phòng và Lai Châu cùng giảm 1.000 đồng còn 55.000 đồng/kg, bằng với Phú Thọ. Mức giảm 1.000 đồng cũng đồng loạt xuất hiện ở những địa phương có mức giá khá cao là Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, xuống 54.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giữ giá từ 53.000 - 54.000 đồng/kg; trong đó, Cao Bằng và Sơn La đồng giá 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.



Giá heo hơi và thịt heo biến động mạnh giữa các vùng miền ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, ở miền Trung, giá heo hơi tiếp tục đà tăng ở một số địa phương là Đà Nẵng lên 53.000 đồng/kg và Gia Lai tăng 1.000 đồng lên 54.000 đồng/kg. Khu vực này cũng có biên độ giá rộng nhất cả nước, từ 51.000 - 56.000 đồng/kg; trong đó thấp nhất là Quảng Trị và Huế với chỉ 51.000 đồng, ngược lại Đắk Lắk và Lâm Đồng giữ giá cao nhất là 56.000 đồng/kg.

Đà tăng ở miền Nam cũng tiếp tục đặc biệt tại khu vực miền Tây. Giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở Vĩnh Long lên 54.000 đồng/kg, bằng với Đồng Tháp. Còn Cần Thơ và An Giang tăng 1.000 đồng lên 52.000 đồng/kg, bằng với Cà Mau. Đáng chú ý, TP.HCM và Đồng Nai vẫn giữ giá 57.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Địa phương lân cận là Tây Ninh ghi nhận mức giá 56.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến quanh mốc 72.000 - 74.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng/kg, mỡ heo 70.000 đồng/kg…