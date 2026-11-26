Giá heo hơi ở miền Bắc sau phiên giảm đồng loạt nay lại tăng nhẹ 1.000 đồng ở Phú Thọ lên 53.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực. Riêng Tuyên Quang vẫn giữ giá thấp nhất là 52.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo biến động nhẹ tại một số tỉnh, thành ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngược lại, ở miền Trung giá heo hơi tiếp tục giảm 1.000 đồng tại Quảng Trị xuống 50.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất cả nước. Cùng mức giảm 1.000 đồng còn có Quảng Ngãi xuống 51.000 đồng/kg và Gia Lai còn 52.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giữ giá của ngày hôm trước; trong đó cao nhất là 55.000 đồng/kg ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng; các tỉnh, thành khác phổ biến từ 52.000 - 53.000 đồng/kg, riêng Huế là 51.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Nam, giá heo hơi cũng không có nhiều biến động ngoại trừ tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai tăng 1.000 đồng lên 56.000 đồng/kg. Hai địa phương lân cận là TP.HCM và Tây Ninh giữ mức 55.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành miền Tây có giá thấp hơn, trong đó thấp nhất là Cần Thơ với 51.000 đồng/kg, các địa phương còn lại dao động từ 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ, lượng heo về nhà máy tăng nhẹ từ 5.100 - 5.200 con/ngày. Tại các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến dao động từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Ở các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ heo 71.000 đồng/kg…