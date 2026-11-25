Nhu cầu tiêu thụ thịt heo bắt đầu tăng lên khi bước vào thời điểm cuối năm ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi ngày 25.11 tạm thời chững lại sau phiên giảm mạnh trước đó. Tại thị trường khu vực miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt đi ngang tại hầu hết địa phương. Trong đó, phần lớn các tỉnh, thành phố đang giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg, bao gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên. Một số địa phương khác như Phú Thọ duy trì mức 52.000 đồng/kg, trong khi Tuyên Quang tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, với 51.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung cũng không ghi nhận điều chỉnh mới. Giá heo hơi toàn khu vực dao động từ 51.000 - 55.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức thu mua 55.000 đồng/kg. Gia Lai giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng duy trì mức 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị và Huế tiếp tục có mức giá thấp nhất khu vực, đạt 51.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi sáng nay ổn định tại cả 8 địa phương, dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM tiếp tục là những địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, cùng đạt 55.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Vĩnh Long giữ giá 53.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất miền Nam, với 51.000 đồng/kg.

Nhìn chung, sau đợt giảm giá mạnh trong phiên trước, thị trường heo hơi ngày 25.11 đã tạm thời ổn định trên cả ba miền. Giá thu mua toàn quốc hiện phổ biến trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg, thấp hơn mức đỉnh 57.000 đồng/kg ghi nhận trong những phiên trước đó.