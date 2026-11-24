Sau đợt tăng nhanh, giá heo hơi ở miền Bắc giảm mạnh trong những ngày gần đây. Đáng chú ý, hôm nay thị trường ghi nhận mức giảm đến 3.000 đồng tại Phú Thọ xuống 52.000 đồng/kg. Ở Lai Châu, Tuyên Quang và Hải Phòng cũng giảm đến 2.000 đồng, còn lần lượt là 52.000 và 53.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực đồng loạt giảm 1.000 đồng như Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ còn 53.000 đồng/kg. Riêng Sơn La và Cao Bằng không có biến động, vẫn duy trì giá cũ là 53.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo quay đầu giảm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi giảm ở nhiều tỉnh, thành. Mức giảm cao nhất là 2.000 đồng ghi nhận tại Thanh Hoá, Nghệ An và Khánh Hoà, xuống còn 52.000 đồng/kg. Một số tỉnh, thành khác giảm 1.000 đồng như Đà Nẵng còn 52.000 đồng/kg, Gia Lai xuống 53.000 đồng/kg, Đắk Lắk và Lâm Đồng còn 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh, thành khác như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi vẫn giữ giá thấp nhất khu vực với mức từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Nam, giá heo hơi cũng quay đầu giảm, mạnh nhất đến 2.000 đồng ghi nhận tại Đồng Nai và TP.HCM, còn 55.000 đồng/kg. Ba địa phương khác giảm 1.000 đồng gồm Tây Ninh xuống 55.000 đồng/kg, Vĩnh Long còn 53.000 đồng/kg và Cần Thơ xuống 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến quanh mốc 72.000 - 75.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ heo 71.000 đồng/kg…