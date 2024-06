Giá heo hơi hôm nay 28.6.2024: Áp lực giảm giá

Giá heo hơi giảm nhiệt vì sức mua sụt giảm

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi duy trì xu hướng ổn định trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng. Sau điều chỉnh, thương lái tại khu vực 4 tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Ninh Bình giao dịch heo hơi chung mốc 68.000 đồng/kg. Tương tự, Hưng Yên có giá heo hơi cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây nguyên giảm 1.000 đồng/kg. Do áp lực giảm giá vì dịch bệnh bùng phát, giá heo hơi tại đây chênh lệch 3.000 - 4.000 đồng/kg so với hai miền còn lại, mức giá cao nhất vùng 66.000 đồng/kg tại Nghệ An. Hai tỉnh Hà Tĩnh và Ninh Thuận có giá heo cùng 65.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá giao dịch heo hơi miền Nam giảm ở vài nơi. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng, giá heo hơi tại Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh ghi nhận chung mức 66.000 đồng/kg. Thấp hơn một giá là Sóc Trăng, với 65.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Trước tình hình dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật về thú y, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bệnh.

Đồng thời tổ chức triển khai việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng vật nuôi hiện có được tiêm phòng trong thời gian sớm nhất có thể.