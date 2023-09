Giá heo hơi hôm nay 29.9.2023: Mức giá 57.000 đồng/kg biến mất

Giá heo hơi đang xuống thấp do nguồn cung bán ra trên thị trường tăng cao

Thị trường heo hơi gần 1 tháng nay diễn biến không mấy khả quan, từ mức giá cao nhất lên đến 67.000 đồng/kg đã liên tục giảm mạnh. Đến nay, mức giá 57.000 đồng/kg biến mất, giá phổ biến chỉ còn khoảng 55.000 đồng/kg. Dịch tả heo châu Phi vẫn là câu chuyện nhức nhối của ngành chăn nuôi, việc kiểm soát dịch ngày càng khó khi dịch nổ ra mạnh vào mùa mưa, lượng heo bán tháo khiến thị trường khó đảo chiều.

Ngày 29.9, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc giảm từ 1.000 - 2.000 đồng trên diện rộng và dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi tiếp tục giảm rải rác 1.000 - 2.000 đồng tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Hiện thương lái tại Hà Tĩnh thu mua heo hơi ở mức 55.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An cùng về mức 54.000 đồng/kg, ngang bằng với Đắk Lắk. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực.

Khu vực phía nam, giá heo hơi cũng giảm 1.000 - 2.000 đồng, dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi cùng giảm 2.000 đồng/kg, thương lái tại Bạc Liêu, Sóc Trăng thu mua heo hơi ở mức 53.000 đồng/kg.

Tương tự, sau khi hạ 2.000 đồng, giá heo hơi tại Kiên Giang, Cà Mau lần lượt đứng ở mức 54.000 đồng và 56.000 đồng/kg, các địa phương khác trong khu vực dao động quanh mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính tổng số heo của cả nước đến thời điểm cuối tháng 9.2023 tăng khoảng 4,2% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 3.632.900 tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ 2022. Kết quả khảo sát xu hướng chăn nuôi của 26.800 hộ nuôi heo trên toàn quốc cho thấy: 2,88% số hộ dự kiến mở rộng sản xuất; 89,25% số hộ dự kiến ổn định sản xuất trong thời gian tới; 5,23% số hộ thu hẹp sản xuất; 2,68% số hộ không nuôi nữa.

Tình hình chăn nuôi trâu, bò trong 9 tháng năm 2023 không có biến động lớn, đàn trâu tiếp tục xu hướng giảm do diện tích chăn thả thu hẹp, hiệu quả kinh tế không cao. Đàn bò tại nhiều tỉnh cũng đang giảm dần do nuôi bò không mang lại hiệu kinh tế cao như những năm trước. Ước tính tổng số trâu của cả nước đến thời điểm cuối tháng 9.2023 giảm khoảng 1,1%, tổng số bò tăng khoảng 0,6% so với cùng thời điểm năm 2022.

Ước tính tổng số gia cầm của cả nước đến thời điểm cuối tháng 9.2023 tăng khoảng 3,5% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 1,7 triệu tấn, tăng 6,0%; sản lượng trứng gia cầm 9 tháng ước đạt 14,2 tỉ quả, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.