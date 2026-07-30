Giá heo hơi hôm nay 30.7.2026: Tiếp tục lao dốc

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi liên tục giảm trên diện rộng. Mức giảm đến 2.000 đồng tại Hưng Yên xuống 63.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, một số địa phương cũng giảm 1.000 đồng xuống 63.000 đồng/kg như Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lạng Sơn. Các tỉnh thành khác trong khu vực duy trì từ 63.000 - 64.000 đồng/kg.



Giá heo tiếp tục lao dốc khi thị trường tiêu thụ yếu ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng còn 62.000 đồng/kg ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; Gia Lai xuống 61.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực giữ giá từ 61.000 - 62.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam hôm nay không ghi nhận biến động, thấp nhất 60.000 đồng/kg duy trì tại Đồng Tháp và Cà Mau. Trong khi đó, TP.HCM và Đồng Nai đứng ở mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh, thành khác cùng 61.000 đồng/kg.

Xu hướng giá heo hơi giảm kéo theo giá heo giống cũng lao dốc, hiện tiếp tục giảm thêm bình quân từ 50.000 - 100.000 đồng/con xuống 2 - 2,05 triệu đồng/con (từ 7 - 10 kg).

Tại TP.HCM, lượng heo hơi về nhà máy tăng, đặc biệt là số lượng heo trọng lượng nhỏ. Nhiều người tranh thủ xuất chuồng sớm vì giá heo giảm sâu thêm còn giá thức ăn chăn nuôi vẫn đứng ở mức cao nên càng nuôi càng lỗ. Lượng thịt heo qua 2 chợ đầu mối đạt khoảng 5.400 tấn/ngày. Giá heo mảnh dao động từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ phổ biến giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg như: nạc vai 168.000 đồng/kg, ba rọi 193.000 đồng/kg, chân giò rút xương 176.000 đồng/kg, nạc đùi 160.000 đồng/kg, nạc dăm 203.000 đồng/kg….