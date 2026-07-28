Giá heo hơi hôm nay 28.7.2026: Giảm đồng loạt

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm đến 2.000 đồng/kg ở Thái Nguyên còn 63.000 đồng/kg, bằng với Ninh Bình. Cùng lùi về mức này có Lào Cai và Lai Châu sau khi giảm thêm 1.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Quảng Ninh và Hưng Yên xuống 64.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trong khu vực duy trì 64.000 đồng/kg; riêng Hà Nội cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.



Nguồn cung dồi dào, giá heo hơi và thịt heo đồng loạt giảm ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi cũng giảm 2.000 đồng ở Gia Lai còn 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Đắk Lắk cũng 61.000 đồng/kg khi hôm nay giảm thêm 1.000 đồng. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận ở Quảng Trị và Huế, xuống 62.000 đồng/kg, đồng thời là mức giá phổ biến ở nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giữ giá cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm thêm 1.000 đồng ở Vĩnh Long và An Giang còn 61.000 đồng/kg, bằng với Đồng Tháp. Các tỉnh thành khác trong khu vực cùng 62.000 đồng/kg.

Hiện dịch bệnh vẫn tiếp tục xuất hiện ở một số địa phương. Trong khi đó, sắp bước vào tháng 7 âm lịch là mùa tiêu thụ thấp điểm nhất trong năm. Điều này khiến người chăn nuôi lo lắng xu hướng giá heo hơi sẽ còn giảm và lùi về dưới mức 60.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng thịt heo qua 2 chợ đầu mối tăng nhẹ, đạt khoảng 5.400 tấn/ngày. Giá heo mảnh dao động từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ phổ biến giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg như: nạc vai 168.000 đồng/kg, ba rọi 193.000 đồng/kg, chân giò rút xương 176.000 đồng/kg, nạc đùi 160.000 đồng/kg, nạc dăm 203.000 đồng/kg…

