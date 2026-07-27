Giá heo hơi hôm nay 27.7.2026: Đà giảm lan rộng

Giá heo hơi đang rơi xuống thấp mặc dù trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất bánh Trung thu ẢNH: Đ.Đ

Thị trường miền Bắc tiếp tục ghi nhận mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương, đưa mặt bằng giá heo hơi toàn khu vực xuống 63.000 - 65.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, giá heo hơi cao nhất là 65.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP.Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Mức 64.000 đồng/kg tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La. Ninh Bình tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng kéo dài đà giảm trong sáng nay. Hiện giá thu mua heo hơi trong khu vực này dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai có giá heo cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, sau nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá heo hơi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 62.000 đồng/kg, ngang với Khánh Hòa và trở thành những địa phương có giá heo thấp nhất khu vực.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơI cũng đang trên đà đi xuống. Theo đó, heo hơi tại các tỉnh thành trong khu vực này hiện được mua bán với giá dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi Đồng Tháp xuống 61.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Đồng Nai tiếp tục là địa phương duy nhất tại miền Nam có giá heo hơi 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại gồm Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau hiện 62.000 đồng/kg.