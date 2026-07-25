Giá heo hơi hôm nay 25.7.2026: Giảm trên diện rộng

Ở miền Bắc, giá heo hơi mất mốc 66.000 đồng/kg khi thị trường giảm đồng loạt. Cụ thể tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng còn 65.000 đồng/kg. Cùng mức giảm 1.000 đồng còn có Cao Bằng, Thái Nguyên và Điện Biên xuống 64.000 đồng/kg. Đáng chú ý là Ninh Bình giảm còn 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.



Giá heo tiếp tục giảm do nguồn cung thịt dồi dào ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung thị trường cũng hạ nhiệt nhanh. Hôm nay, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở một số địa phương như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và Lâm Đồng xuống 62.000 đồng/kg, bằng với Khánh Hòa là mức thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại giữ giá 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm nhẹ ở một số tỉnh thành ĐBSCL. Cụ thể tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, Vĩnh Long và Cần Thơ giảm 1.000 đồng còn 62.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương khác trong khu vực. Riêng TP.HCM và Tây Ninh giữ giá 63.000 đồng/kg cao nhất miền Nam.

Theo Cục Chăn nuôi và thú y, trong 6 tháng đầu năm nay chi phí thức ăn chăn nuôi, con giống và thuốc thú y vẫn ở mức cao khiến hoạt động tái đàn tại khu vực chăn nuôi nông hộ còn diễn ra thận trọng. Tuy nhiên, một số địa phương có số lượng đầu con tăng khá như Lâm Đồng tăng 5,5%, TP.HCM tăng 4,5%, Đồng Nai tăng 4,2%, Phú Thọ tăng 3,8, Bắc Ninh tăng 3,1%. Tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2,86 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý 2 ước đạt 1,42 triệu tấn, tăng 4,7%.

Tại TP.HCM, lượng thịt heo qua các chợ đầu mối dao động quanh mức 5.000 tấn/ngày. Giá heo mảnh ổn định trong khoảng từ 73.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ phổ biến như: nạc vai 168.000 đồng/kg, ba rọi 195.000 đồng/kg, chân giò rút xương 180.000 đồng/kg, nạc đùi 161.000 đồng/kg, nạc dăm 205.000 đồng/kg….