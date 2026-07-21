Giá heo hơi hôm nay 21.7.2026: Trong nước cao hơn thế giới, thịt nhập khẩu tăng mạnh

Thị trường miền Bắc tiếp tục ổn định, giá heo hơi duy trì mức cao so với miền Trung và miền Nam. Trong đó, nhiều địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên có giá đến 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; Lào Cai và Lai Châu 65.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại giữ giá 66.000 đồng/kg.



Giá thịt heo trên thị trường vẫn ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi tiếp tục đi ngang. Các tỉnh phía bắc như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh dao động từ 66.000 - 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai phổ biến từ 64.000 - 63.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Riêng Lâm Đồng giảm 1.000 đồng còn 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi phổ biến vẫn thấp so với các khu vực khác. Cao nhất 63.000 đồng/kg ở một số địa phương như: TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 62.000 đồng/kg.

Dù hạ nhiệt nhưng so với mặt bằng chung của khu vực, giá heo hơi của Việt Nam vẫn còn cao. Chẳng hạn, so với thị trường Trung Quốc cao hơn khoảng 20.000 đồng/kg. Do giá heo hơi cao nên lượng thịt nhập khẩu trong 6 tháng qua tăng mạnh khi đạt 1,1 tỉ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ vẫn ổn định với lượng heo qua các chợ đầu mối dao động trong khoảng 5.000 tấn/ngày, giá heo mảnh dao động từ 73.000 - 77.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ phổ biến như: nạc vai 169.000 đồng/kg, ba rọi 195.000 đồng/kg, chân giò rút xương 177.000 đồng/kg, nạc đùi 163.000 đồng/kg, nạc dăm 205.000 đồng/kg….