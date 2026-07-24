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Giá heo hơi hôm nay 24.7.2026: Lại lùi về mức 63.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
Giá heo hơi duy trì đà giảm tại miền Bắc và miền Trung - Tây nguyên, đưa giá bình quân cả nước lùi về mức 63.700 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 24.7.2026: Lại rơi về mức 63.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo đang giảm tại khu vực miền Bắc và miền Trung

ẢNH: Đ.Đ

Ghi nhận tại miền Bắc, giá heo hơi đang tiếp tục đà giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Sau điều chỉnh, heo hơi tại Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cùng xuống 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Mức 65.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Sơn La. Mức cao nhất cả nước 66.000 đồng/kg xuất hiện tại TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên và Hưng Yên. Hiện khu vực này dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung cũng tiếp tục ghi nhận xu hướng đi xuống tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong sáng nay, về mức 63.000 đồng/kg. Giá thu mua heo hơi khu vực này dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg. Trong đó, mức cao nhất khu vực 64.000 đồng/kg được duy trì tại Quảng Trị và Huế. Mức 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Khánh Hòa vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Trong khi giá heo hơi tại thị trường miền Bắc và miền Trung liên tục biến động thì diễn biến giá thịt heo tại thị trường miền Nam lại tương đối ổn định. Theo khảo sát, giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh thành duy trì đi ngang trong khoảng 62.000 - 63.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương gồm Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì giá thu mua ở mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Mức thấp nhất cả nước 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

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