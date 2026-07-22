Giá heo hơi hôm nay 22.7.2026: Giảm nhẹ ở miền Bắc

Thị trường thịt heo tương đối bình ổn khi sức mua vẫn đang giảm sút ẢNH: Đ.Đ

Ngày 22.7, thị trường phía bắc ghi nhận giá heo hơi điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Lai Châu và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, về mức 65.000 đồng/kg. Thái Nguyên cũng hạ một giá, về mức 66.000 đồng/kg, bằng với Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ. Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức cao nhất cả nước với 67.000 đồng/kg. Theo đó, giá heo hơi trong khu vực này hiện dao động từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định và dao động từ 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục dẫn đầu khu vực với 65.000 đồng/kg. Mức giá 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Các tỉnh, thành khác gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng 63.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa duy trì mức thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi phía nam cũng đang bình ổn trở lại sau nhiều ngày tăng giá. Hiện heo hơi tại các tỉnh, thành thuộc khu vực này được bán ra với giá từ 62.000 - 63.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 63.000 đồng/kg xuất hiện ở các địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ. Các tỉnh còn lại gồm Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục thu mua heo hơi với giá 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Một số hệ thống cửa hàng siêu thị, thực phẩm, giá thịt heo đang giảm nhẹ theo chương trình khuyến mãi. Tại Bách Hóa Xanh, giá ba rọi heo 169.000 đồng/kg, thịt đùi heo 109.000 đồng/kg, thịt nạc heo 139.000 đồng/kg, sườn non heo 199.000 đồng/kg...