Giá heo hơi hôm nay 23.7.2026: Vùng đỉnh giảm

Giá heo hơi ở thị trường miền Bắc có đợt giảm trên diện rộng. Đáng chú ý, những địa phương vùng đỉnh như: Hà Nội, Hưng Yên giảm 1.000 đồng còn 66.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng xuống 65.000 đồng/kg gồm Ninh Bình, Lào Cao, Điện Biên và Cao Bằng. Các tỉnh, thành còn lại vẫn giữ mức 65.000 - 66.000 đồng/kg. So với miền Trung và miền Nam, đây vẫn mức giá tốt giúp người chăn nuôi có lãi cao.



Giá thịt heo trên thị trường vẫn ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Đợt hạ nhiệt này cũng ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc miền Trung. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng xuống 64.000 đồng/kg, bằng với Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Các tỉnh, thành còn lại ở miền Trung cùng 63.000 đồng/kg, riêng Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam lại thấp hơn miền Trung từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, TP. Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ vẫn giữ mốc 63.000 đồng/kg; trong khi đó Tây Ninh giảm 1.000 đồng về 62.000 đồng/kg, bằng với các địa phương khác ở miền Tây.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian gần đây, thời tiết diễn biến bất thường và dịch bệnh trên đàn vật nuôi xuất hiện ở một số địa phương nhưng tổng đàn trên cả nước vẫn tăng. Ngược lại, nhu cầu tiêu thụ thịt ổn định nên giá heo hơi có xu hướng giảm trong thời gian tới.

Tại TP.HCM, lượng thịt heo qua các chợ đầu mối duy trì quanh mức 5.000 tấn/ngày. Giá heo mảnh dao động từ 73.000 - 76.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ phổ biến như: nạc vai 168.000 đồng/kg, ba rọi 196.000 đồng/kg, chân giò rút xương 178.000 đồng/kg, nạc đùi 161.000 đồng/kg, nạc dăm 203.000 đồng/kg….