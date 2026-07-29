Giá heo hơi hôm nay 29.7.2026: Giảm sâu trên cả nước

Giá heo hơi đang giảm nhanh trên cả nước ẢNH: Đ.Đ

Sáng 29.7, thị trường heo hơi phía bắc ghi nhận xu hướng giảm lan rộng. Các tỉnh, thành gồm:Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch heo hơi ở mức 64.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, Hưng Yên đã trở thành địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, duy trì ở mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình giữ giá heo thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung cũng duy trì xu hướng đi xuống khi Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, còn 61.000 đồng/kg. Sau đợt điều chỉnh, giá thu mua trong khu vực này dao động từ 61.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục giữ nguyên giá thu mua ở mức cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg. Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng 62.000 đồng/kg.

Xu hướng giảm mạnh được ghi nhận tại khu vực thị trường phía nam. Đáng chú ý, giá heo hơi Đồng Tháp và Cà Mau chạm mức 60.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại thị trường phía nam hiện trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg. Mức cao nhất khu vực 62.000 đồng/kg duy trì tại Đồng Nai và TP.HCM. Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ 61.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia chăn nuôi, diễn biến thị trường giảm giá trong thời điểm hiện nay có thể xuất phát từ sức mua khá yếu. Chênh lệch giữa giá heo Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá lớn. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi đã có đợt giảm giá lần đầu tiên. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã giảm giá 160 - 200 đồng/kg cho các loại thức ăn cho gia súc và gia cầm. Các công ty khác như Greenfeed, Japfa Comfeed, Dabaco, Anco... cũng giảm giá thức ăn dành cho heo và gia cầm với mức tương tự.