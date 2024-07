Giá heo hơi hôm nay 3.7.2024: Đảo chiều, giảm giá

Heo hơi đang chịu áp lực giảm giá trong mùa mưa

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi đi ngang, được thu mua trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Hưng Yên tiếp tục giữ mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Trái lại, heo hơi tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nam Định và Tuyên Quang được thu mua ở 67.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại có giá 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi giao dịch trong khoảng 61.000 - 67.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các vùng khác do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, giá heo hơi tại Quảng Nam giảm 1.000 đồng, về 62.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại quanh mức 64.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh phía nam, giá heo hơi được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 63.000 - 67.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, hai tỉnh Long An và Bến Tre ghi nhận giá heo hơi lần lượt 67.000 đồng và 63.000 đồng/kg.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 6.2024, đàn heo có xu hướng tăng mạnh trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp; chăn nuôi trang trại theo chuỗi kết hợp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Trong 6 tháng đầu năm, giá thịt heo hơi có xu hướng tăng khá khiến tâm lý người chăn nuôi lạc quan hơn, ở mức giá này người chăn nuôi có lãi và yên tâm sản xuất. Ước tính tổng đàn heo của cả nước đến cuối tháng 6 tăng khoảng 2,9% so với cùng thời điểm năm 2023; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2,5 triệu tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.