Giá heo hơi hôm nay 7.3.2025: Cao hơn giá heo Trung Quốc 25.000 đồng/kg

Giá thịt heo tăng cao khiến người tiêu dùng e dè hơn nên sức mua giảm sút ẢNH: C.T.V

Tại thị trường các tỉnh thành phía bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng so với ngày hôm trước, dao động từ 75.000 - 78.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá heo hơi tỉnh Bắc Giang ghi nhận mức cao nhất khu vực với 78.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. TP. Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ cũng lên 77.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi từ 74.000 - 82.00kg. Trong đó Nghệ An tăng lên 76.000 đồng/kg, Thanh Hóa tăng nhẹ lên 75.000 đồng/kg. Các tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận duy trì mức giá cao nhất khu vực là 82.000 đồng/kg.

Phía nam, Đồng Nai duy trì mức 83.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Bà Rịa - Vũng Tàu và Trà Vinh tăng lên 82.000 đồng/kg; TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Tây Ninh đều ghi nhận mức 81.000 đồng/kg, trong khi các địa phương khác như Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Cà Mau và Bạc Liêu vẫn duy trì mức 80.000 đồng/kg.

Tiểu thương than giá thịt heo tăng mạnh, nội trợ lại thấy bình thường

Giá heo hơi trong nước hiện đã cao hơn 25.000 đồng/kg so với giá heo Trung Quốc nhưng sức mua vẫn chậm, tiêu thụ khó khăn. Theo dự báo, giá heo hơi trong những ngày tới khó hạ nhiệt do nguồn cung chưa được phục hồi. Hiện tại, giá heo giống cũng đã tăng gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái, từ khoảng 700.000 đồng/con lên hơn 2,5 triệu đồng/con.

Theo một số chuyên gia chăn nuôi, giá con giống quá cao, chi phí đầu tư lớn có thể đẩy giá thành sản xuất lên mức rủi ro. Thực tế cho thấy, sau đợt tăng giá năm 2020, nhiều hộ chăn nuôi đổ xô đầu tư tái đàn, nhưng khi nguồn cung vượt cầu, giá heo hơi lao dốc xuống chỉ còn 40.000 đồng/kg, khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ nặng.