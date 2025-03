Giá iPhone 'hạ nhiệt', bước vào giai đoạn ế nhất năm

Giá iPhone giảm cao nhất 3 triệu đồng

Đầu tháng 3, một số đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam thông báo cập nhật mức giá iPhone đang kinh doanh chính hãng, với điều chỉnh giảm từ 6% tới 20%. Thay đổi này được áp dụng cho tất cả dòng điện thoại của Apple đang còn bán trên kệ hàng của đại lý, với mức giảm cao nhất lên tới 3 triệu đồng so với giá ghi nhận vào thời điểm cuối tháng 2.2025.

Cụ thể, giá iPhone 13 - dòng máy thấp nhất còn bán chính hãng giảm 700.000 đồng, hiện tham khảo ở mức 12,29 triệu đồng, tương đương mức giảm 6% vào giá bán của tháng trước. Các model gồm iPhone 14 và iPhone 15 có điều chỉnh lớn nhất, lên tới 19%, giảm lần lượt 2,5 triệu đồng và 3 triệu đồng (mức cao nhất trong danh sách) so với tháng 2. Hiện giá của bộ đôi này là 13,49 triệu đồng và 15,99 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Plus và 15 Plus lần lượt giảm 1 triệu đồng (6%) và 2,8 triệu đồng (14%), hiện còn 17,99 triệu đồng và 19,79 triệu đồng, tham khảo tại một số AAR.

Giá iPhone mới tham khảo từ một đại lý ủy quyền tại Việt Nam, chưa kèm các ưu đãi riêng Ảnh: chụp màn hình

iPhone 16 (bản thường) tiêu chuẩn vừa lên kệ trong quý 4/2024 nay cũng giảm 6% (1,2 triệu đồng), còn 19,79 triệu đồng. Cùng thế hệ, loạt iPhone 16 Plus, Pro và Pro Max cũng điều chỉnh. Trong đó, iPhone 16 Plus giảm tới 3 triệu đồng, còn 2 model dòng Pro lần lượt thấp hơn 1,5 và 1,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, số tiền thực tế người dùng phải bỏ ra để sở hữu các mẫu điện thoại trên sẽ rẻ hơn mức công bố của AAR nhờ các khoản ưu đãi như thu cũ đổi mới tặng voucher, giảm thêm trực tiếp vào giá bán cho khách hàng thành viên... Ngoài ra còn có các chương trình ưu đãi trả góp từ nhà bán nhằm giúp người mua tối ưu tài chính. Không chỉ tại cửa hàng của AAR, người dùng cũng có thể sở hữu iPhone với mức giá tốt thông qua ưu đãi trên các sàn thương mại điện tử.

Apple cũng mới ra mắt iPhone 16e, tuy model này chưa bán tại Việt Nam, giới quan sát cũng như một số cửa hàng kinh doanh dự báo sức mua không khả quan đối với dòng sản phẩm này. iPhone 16e sẽ có giá bán niêm yết ở Việt Nam là 16,99 triệu đồng, mức giá này sẽ "va nhau" với iPhone 14 Plus, 15 Plus, thậm chí không chênh lệch đáng kể so với iPhone 16 giá mới. Trong khi đó, chiếc điện thoại ra mắt vào tháng 9.2024 có nhiều ưu điểm nổi bật hơn hẳn, ngoại trừ việc có thể thua về thời lượng sử dụng pin dựa trên các bài thử nghiệm.

Thị trường vào mùa thấp điểm

Theo chia sẻ của đại diện một AAR lớn tại Việt Nam, chính sách giảm giá được Apple áp dụng dành riêng cho thị trường, nhưng mức độ giảm tại mỗi đại lý khác nhau và giá cuối cùng phụ thuộc vào chính sách riêng của từng hệ thống bán hàng.

Nhu cầu mua sắm điện thoại mới trong quý 2 dự báo giảm như mọi năm Ảnh: CTV

"Đợt giảm giá này không có gì bất thường vì hằng năm, vào cuối mỗi quý, hãng đều có điều chỉnh lại khuyến mãi cho các dòng sản phẩm đang kinh doanh", vị đại diện này cho biết. Nhưng anh cũng thừa nhận đây là đợt hiếm hoi khi hãng ưu ái cho thị trường Việt Nam với mức giá iPhone tốt và áp dụng đồng thời trên nhiều model khác nhau.

Mỗi năm, sau khi trải qua giai đoạn mua sắm Giáng sinh và trước Tết Nguyên đán, thị trường điện thoại Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn ảm đạm, kéo dài từ cuối quý 1 (khoảng tháng 3) tới hết quý 2, trước khi "ấm lên" nhờ thời kỳ tựu trường và rục rịch giảm giá để chuẩn bị đón một chu kỳ iPhone mới được giới thiệu vào tháng 9 và có thể lên kệ chính hãng không lâu sau đó.

Trong thời kỳ ế ẩm hằng năm, các đại lý thường giảm giá iPhone cũng như nhiều dòng máy Android khác đang có mặt trên thị trường, đồng thời tung ra các chương trình ưu đãi, khuyến mãi để kích cầu thị trường.