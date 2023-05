Apple Store tại Việt Nam: Tốt cho nhà bán lẻ lẫn người dùng?

Tín hiệu tốt cho toàn thị trường

Trao đổi với Thanh Niên về thông tin Apple Store trực tuyến sẽ hoạt động tại Việt Nam từ ngày 18.5, đại diện của nhiều hệ thống phân phối lớn trong nước đã bày tỏ cái nhìn tích cực và đặt kỳ vọng vào một "cú hích" dành cho thị trường công nghệ nói riêng cũng như hoạt động tiêu dùng nói chung.

Ông Phùng Ngọc Tuyên - Giám đốc khối ngành hàng viễn thông di động của Thế giới Di động nói: "Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển tích cực cho thị trường, là dấu hiệu cho thấy Apple xem trọng Việt Nam. Với sự quan tâm lớn hơn, cuối cùng người dùng sẽ được hưởng lợi. Chúng tôi luôn chờ đợi ngày thị trường Việt Nam được nâng cấp, sớm có Apple Store dạng cửa hàng truyền thống và nhờ đó, khách hàng trong nước có thể mua được sản phẩm mới cùng thời điểm với các thị trường hàng đầu trên thế giới".

Ngoài kênh bán qua đại lý, thiết bị "nhà táo" sắp có mặt trên Apple Store trực tuyến tại Việt Nam Anh Quân

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di độn g, Hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT cũng trông đợi việc ra mắt của trang bán hàng trực tuyến Apple tại Việt Nam. "Đây là dấu mốc đánh giá sự đầu tư lớn, toàn diện của hãng vào Việt Nam, giúp thúc đẩy tăng trưởng cho toàn thị trường trong đó có đối tác lớn. Chúng tôi tin rằng người hưởng lợi cuối cùng là khách hàng Việt khi có nhiều sự lựa chọn, ưu đãi để mua sắm sản phẩm Apple", ông Kha chia sẻ. Lãnh đạo FPT Shop cũng nhìn nhận việc mở cửa hàng trực tuyến là động thái tốt, cho thấy Apple đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam.

Đại diện hệ thống CellphoneS - anh Nguyễn Lạc Huy nói: "Việc hãng mở cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam là kết quả từ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường hàng chính hãng trong những năm gần đây, cũng là dấu hiệu cho thấy quyết định đầu tư mạnh mẽ hơn, tập trung hơn cho thị trường Việt Nam của hãng. Điều này giúp cho người tiêu dùng trong nước có cơ hội được tiếp cận và trải nghiệm những dịch vụ cao theo chuẩn quốc tế của Apple".

Còn theo ông Nguyễn Minh Khuê - đại diện truyền thông Viettel Store, cửa hàng trực tuyến Apple Store "sẽ là một trải nghiệm mới dành cho khách hàng vốn yêu thích các sản phẩm mang thương hiệu 'táo khuyết' tại Việt Nam từ nhiều năm qua". Động thái mới của Apple sẽ giúp khách hàng có thêm lựa chọn và tăng trải nghiệm khi mua sắm - tín hiệu một lần nữa khẳng định hãng ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Cơ hội để đại lý "tự chấn chỉnh"

Hiện nay, dù được Apple đánh giá cao và không ít lần đề cập trong số quốc gia phát triển nhanh của hãng trên toàn cầu, Việt Nam vẫn chưa vào nhóm thị trường cấp 1 (Tier 1) - là những nơi mở bán sớm đầu tiên trên thế giới. Hơn nửa năm qua, nhu cầu mua sắm ảm đạm đang tạo ra cuộc đua giá và biến động chưa từng có đối với các sản phẩm của Apple ở Việt Nam. Do vậy, các AAR cũng kỳ vọng sự thay đổi sắp tới sẽ là cơ hội tốt để đẩy thị trường đi lên.

Ông Nguyễn Thế Kha cho rằng Apple Store trực tuyến sẽ đưa ra một khung giá chuẩn, có thể làm cơ sở tham chiếu, đặc biệt trong bối cảnh giá bán sản phẩm biến động liên tục như hiện nay. "Động thái này cũng giúp các nhà bán lẻ trong nước tự nhìn nhận lại hệ thống của mình, từ đó có những điều chỉnh trong cách vận hành, hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm và giữ chân khách hàng", đại diện FPT Shop bày tỏ.

Apple Store được kỳ vọng mang lại nhiều thay đổi tích cực cho thị trường thiết bị di động tại Việt Nam Loan Chi

Đồng quan điểm, đại diện CellphoneS nhìn nhận từ phía các đại lý bán lẻ, việc hãng đầu tư, tập trung hơn cho thị trường sẽ thúc đẩy quá trình bán hàng tốt hơn và có cơ hội được học hỏi, nâng cấp những trải nghiệm của khách hàng. Anh Nguyễn Lạc Huy nói: "Cuộc chiến giá hiện nay rất khốc liệt, trong bối cảnh đại lý chịu lỗ để bán được hàng thì sự xuất hiện trang bán lẻ online chính hãng sẽ giúp thị trường thêm sôi động".

AAR tự tin khi xuất hiện Apple Store

Khác với đại lý, cửa hàng bán lẻ, Apple Store trực tuyến sẽ niêm yết giá theo quy định của hãng và không có nhiều ưu đãi, hỗ trợ khác. Nhờ đó, các đơn vị kinh doanh trong nước không lo ngại trước "tay chơi" mới trên thị trường.

"Chúng tôi tự tin vẫn mang lại trải nghiệm với khách hàng. Ngoài việc hiểu người tiêu dùng, có giá bán cạnh tranh thì công ty cũng có lợi thế là nền tảng xây dựng nhiều năm tại Việt Nam với các chế độ như giao hàng nhanh chỉ từ 30 phút, phương thức thanh toán đa dạng và linh hoạt, trải nghiệm xuyên suốt giữa online - offline cùng mạng lưới cửa hàng khắp toàn quốc", lãnh đạo FPT Shop nhấn mạnh.

Đại diện Viettel Store cũng khẳng định chuyện kinh doanh và chính sách giá bán của đơn vị sẽ không ảnh hưởng sau thay đổi mới từ Apple. "Tận dụng ưu thế từ nhà mạng bán máy và chính sách giá kèm các phương thức thanh toán, khách hàng sẽ được ưu đãi và có mức giá tốt hơn", vị đại diện chia sẻ.

Tại Việt Nam, bên cạnh các kênh bán chính hãng với cửa hàng truyền thống và qua website, vẫn còn nhiều nhà bán lẻ chọn hướng kinh doanh online qua sàn thương mại điện tử, kênh trực tuyến khác với giá bán và ưu đãi cạnh tranh không kém. Do đó, việc cạnh tranh giữa các kênh và chuỗi bán hàng không phải vấn đề mới khiến AAR phải có cái nhìn khác so với hiện tại.

"Tỷ trọng doanh số online của các chuỗi đang ở mức trung bình 15 - 20%. Tầm ảnh hưởng của cửa hàng chính hãng online do Apple triển khai sẽ phụ thuộc nhiều vào mức giá bán các sản phẩm tại đây so với các nhà bán lẻ lớn trên thị trường hiện tại", một chuyên gia quan sát thị trường nhận định.

Theo ông, hiện tượng "loạn giá" iPhone đang diễn ra xuất phát từ cuộc chiến giá của các nhà bán lẻ trong nước ở đủ mọi quy mô, do vậy nếu mức niêm yết của trang Apple Store online không có cạnh tranh với thị trường thì mức độ ảnh hưởng cũng khó có thể nhiều. Mặt tích cực là người tiêu dùng sẽ có kênh chính thức để so sánh giá và chọn nơi mua cho phù hợp với khả năng tài chính của mình. Còn hiện nay, các AAR luôn kèm ưu đãi cho người mua khiến giá bán thực tế thấp hơn từ 3 tới 4 triệu đồng so với niêm yết trên website.