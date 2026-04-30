Giá iPhone năm 2027 có nguy cơ tăng đột biến

Tuy nhiên, mọi thứ có thể sớm thay đổi khi báo cáo từ Financial Times chỉ ra rằng, chi phí bộ nhớ cho iPhone có thể tăng từ khoảng 10% tổng chi phí linh kiện hiện nay lên tới 45% vào năm tới, tương đương mức tăng hơn 400%.

Nguyên nhân chính cho sự gia tăng này được cho là do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty xây dựng trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng trong việc giành giật nguồn cung bộ nhớ hạn chế. Các công ty như Nvidia đang chi hàng tỉ USD để đảm bảo nguồn cung chip, khiến ngay cả một công ty vốn quen với việc kiểm soát các điều khoản với nhà cung cấp như Apple phải đối mặt với khó khăn trong việc cạnh tranh.

Bên cạnh đó, cuộc xung đột ở Iran cũng đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu quan trọng cho sản xuất bảng mạch in (PCB), càng làm tăng thêm áp lực lên giá thiết bị điện tử tiêu dùng.

Liệu Apple có tăng giá iPhone hay không?

Giám đốc điều hành tương lai của Apple, John Ternus, sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn. Việc chuyển chi phí cho người tiêu dùng có thể khiến giá iPhone tăng, điều chắc chắn không được lòng người tiêu dùng, đặc biệt ở những thị trường nhạy cảm về giá như Ấn Độ và Trung Quốc - nơi Apple đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Ngược lại, nếu Apple quyết định gánh chịu chi phí, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến biên lợi nhuận của công ty và làm phật ý các nhà đầu tư.

Trong trường hợp Apple quyết định chuyển chi phí cho người tiêu dùng, khách hàng nên chuẩn bị cho việc giá iPhone tiếp theo sẽ cao hơn đáng kể so với phiên bản trước. Lịch trình ra mắt sản phẩm cũng đang được điều chỉnh, với các mẫu Pro dự kiến ra mắt vào mùa thu.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang lên kế hoạch cho các sản phẩm mới như iPhone Fold, MacBook Pro M6 và có thể cả iPhone Ultra, tất cả đều có giá khởi điểm cao hơn. Hy vọng những thiết bị cao cấp này sẽ giúp bù đắp chi phí sản xuất tăng thêm và giữ cho các lựa chọn khác ở mức giá phải chăng như hiện tại.