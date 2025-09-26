Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Ai đứng sau vụ xẻ đường trái phép tại chân núi Chư Nâm?

Trần Hiếu
Trần Hiếu
26/09/2025 19:06 GMT+7

Ngày 26.9, UBND xã Biển Hồ (Gia Lai) cho biết, Phòng Kinh tế xã đã có báo cáo chi tiết về việc xử lý vụ tự ý san lấp, mở đường tại khu vực chân núi Chư Nâm (làng Ia Gri, xã Biển Hồ) với nhiều sai phạm.

Theo đó, khi Báo Thanh Niên có phản ánh về xẻ đường, mở lối đi bất thường tại núi Chư Nâm, một thắng cảnh quan trọng ở phía tây Gia Lai, xã Biển Hồ đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh, trưởng làng Ia Gri cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường.

Kết quả kiểm tra xác định, một số hộ dân đã tự ý san ủi, mở đường đi tại khu vực núi Chư Nâm với tổng diện tích hơn 4.250 m². Trong đó, diện tích san gạt nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND H.Chư Păh (cũ) cấp cho hộ ông Lê Văn Quí hơn 2.584 m²; diện tích thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý hơn 1.195 m² tại khoảnh 5, tiểu khu 249; diện tích chưa xác định chủ sở hữu là 470 m².

- Ảnh 1.

Tự ý san gạt, mở đường làm thay đổi một phần hiện trạng thắng cảnh núi Chư Nâm

ẢNH: TRẦN HIẾU

Báo cáo của UBND xã Biển Hồ cho biết, bề mặt đường bị san ủi rộng khoảng 4 m, chiều cao từ 0,5 - 1,5 m so với mặt đất hiện trạng, một số vị trí cao đến 3 m.

Đoàn kiểm tra xác định, 2 cá nhân thực hiện việc đào múc, san gạt, mở đường là ông Cao Huyền Tuấn Anh (43 tuổi, ở P.Pleiku, Gia Lai) và ông Lê Văn Quí (51 tuổi, ở P.Diên Hồng, Gia Lai).

Ông Quí khai nhận đã thuê máy múc để san gạt đất trong phần diện tích đất đã mua từ các hộ dân trên địa bàn xã Biển Hồ, với mục đích làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các diện tích đất này đã được UBND H.Chư Păh cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo Phòng Kinh tế xã Biển Hồ, ông Cao Huyền Tuấn Anh đã san gạt làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân phía dưới khu vực núi Chư Nâm.

Căn cứ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Anh đã tự ý thay đổi độ dốc, hạ thấp bề mặt đất với tổng diện tích hơn 4.250 m² tại khu vực núi Chư Nâm.

Phòng Kinh tế xã Biển Hồ đã yêu cầu ông Anh khôi phục lại hiện trạng đất như trước khi vi phạm, đảm bảo an toàn cho môi trường và sản xuất nông nghiệp.

Tin liên quan

Điểm trekking sườn núi Chư Nâm bị san ủi, tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm

Điểm trekking sườn núi Chư Nâm bị san ủi, tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm

Sườn núi Chư Nâm, điểm trekking nổi tiếng phía tây Gia Lai, vừa bị xâm hại bởi hoạt động san ủi mở đường trái phép. Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

núi Chư Nâm Gia Lai Biển hồ san lấp san ủi núi Chư Nâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận