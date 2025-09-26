Gia Lai: Ai đứng sau vụ xẻ đường trái phép tại chân núi Chư Nâm?

Theo đó, khi Báo Thanh Niên có phản ánh về xẻ đường, mở lối đi bất thường tại núi Chư Nâm, một thắng cảnh quan trọng ở phía tây Gia Lai, xã Biển Hồ đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh, trưởng làng Ia Gri cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường.

Kết quả kiểm tra xác định, một số hộ dân đã tự ý san ủi, mở đường đi tại khu vực núi Chư Nâm với tổng diện tích hơn 4.250 m². Trong đó, diện tích san gạt nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND H.Chư Păh (cũ) cấp cho hộ ông Lê Văn Quí hơn 2.584 m²; diện tích thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý hơn 1.195 m² tại khoảnh 5, tiểu khu 249; diện tích chưa xác định chủ sở hữu là 470 m².

Tự ý san gạt, mở đường làm thay đổi một phần hiện trạng thắng cảnh núi Chư Nâm ẢNH: TRẦN HIẾU

Báo cáo của UBND xã Biển Hồ cho biết, bề mặt đường bị san ủi rộng khoảng 4 m, chiều cao từ 0,5 - 1,5 m so với mặt đất hiện trạng, một số vị trí cao đến 3 m.

Đoàn kiểm tra xác định, 2 cá nhân thực hiện việc đào múc, san gạt, mở đường là ông Cao Huyền Tuấn Anh (43 tuổi, ở P.Pleiku, Gia Lai) và ông Lê Văn Quí (51 tuổi, ở P.Diên Hồng, Gia Lai).

Ông Quí khai nhận đã thuê máy múc để san gạt đất trong phần diện tích đất đã mua từ các hộ dân trên địa bàn xã Biển Hồ, với mục đích làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các diện tích đất này đã được UBND H.Chư Păh cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo Phòng Kinh tế xã Biển Hồ, ông Cao Huyền Tuấn Anh đã san gạt làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân phía dưới khu vực núi Chư Nâm.

Căn cứ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Anh đã tự ý thay đổi độ dốc, hạ thấp bề mặt đất với tổng diện tích hơn 4.250 m² tại khu vực núi Chư Nâm.

Phòng Kinh tế xã Biển Hồ đã yêu cầu ông Anh khôi phục lại hiện trạng đất như trước khi vi phạm, đảm bảo an toàn cho môi trường và sản xuất nông nghiệp.