Gia Lai: Bắt nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240%/năm

Công an TX.An Khê đã đồng loạt tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở tại 5 địa điểm thuộc các phường: Tây Sơn, Ngô Mây (TX.An Khê) và xã Cư An (H.Đak Pơ, cùng tỉnh Gia Lai), bắt giữ 5 người để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, gồm: Trần Văn Phước (32 tuổi, quê H.Kim Sơn, Ninh Bình), Lê Công Trường (19 tuổi, trú xã An Thành, H.Đak Pơ), Bùi Quốc Tuấn (31 tuổi, trú xã Cư An, H.Đak Pơ), Đỗ Văn Mỹ (31 tuổi, trú P.Ngô Mây, TX.An Khê) và Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, trú P.Tây Sơn, TX.An Khê).

Công an TX.An Khê thu giữ tang vật gồm 7 điện thoại di động, 5 xe máy, hơn 17 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều sổ sách, giấy tờ thống kê việc cho vay, giấy đăng ký xe, CMND, CCCD, bằng tốt nghiệp, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh… mà nhóm người trên giữ của người vay.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TX.An Khê phát hiện một nhóm người có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn thị xã.





Thủ đoạn của nhóm người này là cho vay tiền trả góp theo ngày, lãi suất vay từ 240%/năm. Khi người vay trả tiền không đúng thời gian thỏa thuận, nhóm này gọi điện khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người vay hoặc dùng hung khí đe dọa buộc người vay trả tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, nhóm cho vay nặng lãi này đã cho tổng cộng 184 người vay với tổng số tiền trên 5 tỉ đồng, thu lợi bất chính 987 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX.An Khê đã tạm giữ hình sự 5 người trong nhóm cho vay nặng lãi nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý.