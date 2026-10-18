Gia Lai chấp thuận 3 dự án hơn 5.327 tỉ đồng, có bệnh viện tại Quy Nhơn

Ngày 18.10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án gồm Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2, Bệnh viện đa khoa An Nhơn Đông và Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn.

Theo quyết định ngày 17.10 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng ký, dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên.

Dự án triển khai tại xã Phù Mỹ Đông, diện tích 384,06 ha, trong tổng diện tích quy hoạch 820,86 ha của Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Tổng chi phí thực hiện dự án dự kiến hơn 4.355 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động 70 năm. Dự án dự kiến triển khai trong 48 tháng, từ quý 4/2026 đến quý 3/2030.

Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ đi qua địa bàn xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai ẢNH: HẢI PHONG

Dự án Bệnh viện đa khoa An Nhơn Đông được chấp thuận chủ trương đầu tư tại đường Trường Chinh, tổ dân phố Nhơn Hưng, phường An Nhơn Đông, với tổng vốn dự kiến hơn 306,9 tỉ đồng.

Bệnh viện có quy mô 80 - 100 giường, khoảng 1 tầng hầm và 15 tầng nổi, xây dựng trên khu đất rộng 12.410 m². Dự án nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và góp phần giảm tải cho các bệnh viện công.

Dự án Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn được chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu đất K2.54, đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, với tổng vốn 665 tỉ đồng. Bệnh viện dự kiến có khoảng 200 giường, quy mô tối đa 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, phát triển các chuyên khoa như sản, nhi, ngoại, nội, hỗ trợ sinh sản và tầm soát ung thư.

Hai dự án bệnh viện đều lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu, thời gian hoàn thành không quá 36 tháng kể từ khi hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư. Thời hạn hoạt động mỗi dự án là 50 năm.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Các nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và chuyên môn để được cấp phép hoạt động theo quy định.